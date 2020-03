Energisa negociarÃ¡ contas com um dia de atraso

Joilson Francelino, com informações da assessoria

A Energisa oferece aos consumidores de Mato Grosso do Sul, nova modalidade de negociação para clientes residenciais, residencial rural e serviços essenciais.

Com a nova modalidade, o cliente que tiver com conta em atraso a partir de um dia poderá ter condições de pagamento que vão de 10% de entrada a 12 parcelas mensais. Esses benefícios eram concedidos geralmente aos clientes que deixavam as contas atrasarem por mais de 30 dias.

“Estamos sensíveis diante desse momento difícil e queremos ajudar os nossos clientes a manterem o equilíbrio financeiro durante o período de pandemia de Covid-19”, afirma Helier Fioravante, gerente comercial da Energisa.

Os clientes podem solicitar a negociação sem sair de casa, utilizando os canais digitais de atendimento: WhatsApp da Gisa 67 99980 0698, aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais), o site energisa.com.br e o 0800 722 7272.

As agências de atendimento estão temporariamente fechadas, seguindo a determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para evitar a propagação do novo coronavírus.

