Espaço Energia chega ao Shopping Campo Grande

O Espaço Energia havia ganhado um novo endereço, e ficou temporariamente no shopping Norte Sul Plaza. De 12 de janeiro ao dia 27, parte dos experimentos físicos, que atraem a curiosidade dos visitantes no Espaço Energia, vai estar à disposição de quem passar pelo shopping Campo Grande. A área destinada ao Espaço Energia terá sua estrutura montada em frente a escada rolante da extensão do shopping.

No shopping, as crianças e adultos poderão conferir, de forma lúdica e interativa, os equipamentos que tornam a ‘eletricidade’ um assunto ainda mais interessante, garantindo à população recreação e ações educativas sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica.

Estarão disponíveis no espaço os seguintes experimentos:

Gerador de Van de Graaff: máquina que produz o efeito de arrepiar os cabelos de quem tocar na cúpula, isolado da terra, pois o cabelo fica eletrizado com cargas da mesma polaridade que, consequentemente, se repetem.

Bicicleta com óculos de realidade virtual: Uma pedalada em Campo Grande como você jamais viu! Uma bicicleta e óculos de realidade virtual permitem um passeio pela cidade para que você observe como a energia é distribuída e entenda melhor como tudo acontece de forma interativa e imersiva.

Princípio da Pilha com Energia Humana: demonstra que geramos energia e que ao colocar as duas mãos sobre o medidor fechamos um circuito como uma pilha humana

Máquina de Wimshurst: pertence a uma classe de Máquinas Eletrostáticas, que geram cargas elétricas, por meio do fenômeno da indução eletrostática.

Globo de Plasma: Mostra a evolução dos elétrons em um globo e o que é um Plasma.

Comparativo de consumo de Lâmpadas: Equipara a eficiência de diferentes tipos de lâmpadas.

