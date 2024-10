Espetáculo 'As novelas que amamos' acontece nesta sexta-feira (4), com entrada gratuita

Cerca de 100 pessoas idosas do projeto Ativa Idade, da Fundação Manoel de Barros, apresentam o espetáculo ´As novelas que amamos´, inspirado em canções de mais de 10 novelas que marcaram a história da televisão brasileira. O evento acontece nesta sexta-feira (4), às 19 horas, no Teatro Glauce Rocha, com entrada gratuita.

No palco, pessoas idosas de 60, 70, 80 e 90 anos, farão apresentações de dança, teatro, canto e tai chi chuan, rememorando músicas das novelas Bravo!, Cheias de Charme, Além da Ilusão, Saramandaia, Tieta, A dona do pedaço, Estúpido Cupido, Um sonho a mais, Rainha da Sucata, Salsa e Merengue, Feijão Maravilha, Dancin´ Days e Avenida Brasil.

"No dia 1o de outubro comemoramos o Dia Internacional da Pessoa Idosa, pra nós essa semana é muito especial, é uma semana de celebração! Assim, a Fundação Manoel de Barros, por meio do projeto Ativa Idade, preparou esse grande espetáculo no qual a protagonista, quem vai estar no palco do Teatro Glauce Rocha é a pessoa idosa, cantando, dançando, interpretando; e nos encantando!", destaca o diretor da FMB, Marcos Henrique Marques.

"Além de fortalecer fisicamente a pessoa idosa, o projeto Ativa Idade também trabalha com aspectos relacionados a saúde mental e a memória afetiva. Sabemos que a música é uma grande âncora de lembranças, a música nos transporta para lugares, momentos, pessoas... Então, com esse tema das novelas, vamos fazer essa festa, esse espetáculo junto com os familiares das pessoas idosas (filhos, netos, sobrinhos que estarão na plateia!); vamos relembrar diversos momentos em que a família brasileira estava ali em frente à TV assistindo uma determinada novela. O espetáculo é a junção, a soma das diversas atividades que a Fundação Manoel de Barros realiza com a pessoa idosa!", completa Marcos Henrique.

Serviço

O espetáculo ´As novelas que amamos´

Data: Sexta-feira (04)

Horário:19 horas

Local: Teatro Glauce Rocha (R. Ufms, S/N - Universitário), com entrada gratuita.

Mais informações pelo telefone (67) 98166-0166.

