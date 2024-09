Estudo diz que 24% dos brasileiros caíram em algum golpe virtual nos últimos 12 meses

Uma pesquisa do DataSenado, em parceria com o Nexus, revelou que 1 em cada 4 brasileiros, número que corresponde a 21% da população, já caiu em algum golpe virtual nos últimos 12 meses.

São Paulo lidera o ranking, com a população do estado correspondendo a 30% dos brasileiros que já caíram em algum golpe no último ano. O segundo estado com a maior incidência foi Mato Grosso (28%), seguido por Distrito Federal (27%), Roraima (27%) e Espírito Santo (26%).

Em relação ao salário, 51% das vítimas ganham até dois salários mínimos, enquanto 35% ganham de dois a seis salários e apenas 14% recebem mais de 6.

A pesquisa também revelou que, entre os golpes, os mais comuns foram clonagem de cartão, fraude de internet e invasão de contas. No total, foram ouvidas 21.808 pessoas de 5 a 28 de junho.

