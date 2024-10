"Eu nem sei como lava dinheiro", diz Gusttavo Lima em entrevista

Gusttavo Lima deu sua primeira entrevista desde que foi envolvido na Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa em jogos on-line. O cantor conversou com o Migalhas.

No encontro também estavam presentes os advogados Cláudio Bessas, Alberto Pavie Ribeiro e Gustavo Severo

Gusttavo falou sobre as acusações contra ele e afirmou estar à disposição da Justiça para esclarecer toda a situação. “Eu nem sei como lava dinheiro, a minha vida foi sempre fazendo as coisas certas. Falaram que eu fugi, que loucura é essa?", declarou.

Segundo o artista, ele tem toda a documentação que prova sua inocência e afirmou estar muito tranquilo com toda a situação. O cantor ainda comentou sobre o mandado de prisão que foi expedido contra ele. “Quando a polícia foi no nosso escritório, a gente estava na Grécia e o advogado ligou pra polícia dizendo que o que eles estavam procurando, estava na gaveta tal, com nota fiscal, o contrato tá tudo certo, vocês podem levar tudo”, revelou.

Gusttavo também aproveitou para esclarecer a sua relação com a empresa Vai de Bet. Segundo o artista, ele não é dono da casa de bets, tendo apenas assinado um contrato de imagem. "Esses dois anos eu fui garoto propaganda da Vai de Bet, não sou dono, nunca fui proprietário. Auxiliei a Vai de Bet no que foi preciso, como parte do meu contrato, e é isso", afirmou

