Exportação industrial do estado tem melhor desempenho em cinco anos

As exportações de produtos industrializados de Mato Grosso do Sul alcançaram US$ 1,23 bilhão nos quatro primeiros meses de 2019, apresentando o melhor desempenho para o período de janeiro a abril dos últimos cinco anos, conforme levantamento do Radar Industrial da Fiems.



Conforme o Radar da Fiems, em 2015 o setor obteve receita de US$ 936,8 milhões no intervalo de janeiro a abril e, de lá para cá, esse montante só tinha sido superado no ano passado, quando somou US$ 1,11 bilhões no 1º quadrimestre de 2018.



O coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, avalia que a exportação de celulose é a grande responsável por esse desempenho "quando esse produto industrial entrou na pauta de exportações do estado, a receita tem crescido ano após ano e já é superior ao do complexo frigorífico, que dominava a balança comercial sul-mato-grossense”.



Ezequiel Resende destaca que “no acumulado de janeiro a abril de 2019 a receita total alcançou US$ 1,213 bilhão, indicando aumento de 8% em relação ao mesmo período de 2018, quando o resultado ficou em US$ 1,118 bilhão. Quanto à participação relativa, no mês, a indústria respondeu por 68% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul e, no acumulado do ano, a participação está em 74%”.



De janeiro a abril deste ano, os grupos de maior destaque nas exportações de produtos industriais de Mato Grosso do Sul são: celulose e papel, complexo frigorífico, óleos vegetais, extrativo mineral, couros e peles.



Juntos representaram 97,5% da receita total das vendas sul-mato-grossenses de industrializados ao exterior.

Deixe seu Comentário

Leia Também