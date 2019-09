Facebook testa ocultar número de curtidas em postagens

Sarah Chaves, com informações do G1

O Facebook testa iniciativa de esconder número de likes em postagens de usuários. A iniciativa já tinha começado no Instagram em julho, dentro de sete países incluindo o Brasil. Ação já começou na Austrália nesta sexta-feira (27). A iniciativa vale para reações em posts e vídeos. Intuito é reduzir a pressão por engajamento nas postagens.

A iniciativa é parte de um projeto do Facebook para reduzir pressão e ansiedade entre os usuários das redes sociais. Em julho deste ano a empresa anunciou que faria isso em outra plataforma, o Instagram.

"Estamos fazendo um teste limitado em que as contagens de curtidas, reações, além do número de visualizações de vídeos se tornam privados no Facebook e apenas visíveis para o autor do post", disse um porta voz do Facebook.

"A partir disso, vamos reunir feedbacks para entender se essa mudança irá melhorar a experiência das pessoas. ”

Segundo uma pesquisa realizada pelo instituto Pew Research Center no ano passado, 43% dos adolescentes nos Estados Unidos se sentem pressionados a publicar conteúdo que vai mostrá-los de forma positiva e 37% deles sentem necessidade de compartilhar posts que vão gerar muitas curtidas e comentários.

Esses testes para ocultar o número de curtidas foi anunciados no fim de abril, na conferência de desenvolvedores do Facebook, a F8. Na época a empresa disse queria deixar a plataforma com "menos pressão" sobre seus usuários.

O número de curtidas em um posts do Instagram está oculto no Brasil, Itália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Austrália e Japão.

Facebook e outras redes sociais geraram preocupação nos últimos anos por aumentar a ansiedade entre usuários por causa das interações on-line.

