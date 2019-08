Fácil do Aero Rancho passa por reforma e Águas Guariroba reduz atendimento

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A unidade da Águas Guariroba do Fácil Aero Rancho, terá atendimento reduzido nesta sexta-feira (23), devido uma reforma no espaço, o atendimento será até as 15h.

A empresa retomará os atendimentos em horário normal, das 08h às 16h30, a partir da próxima terça-feira (27). O Fácil Aero Rancho está localizado na Avenida Marechal Deodoro, 2606, Bairro Aero Rancho – em frente ao terminal de ônibus Aero Rancho.

Para a próxima semana também estão programadas reformas nas Águas Guariroba das unidades Fácil General Osório quarta-feira (28), e Guaicurus na sexta-feira (30). O telefone para contato é (67) 3314-6261.

