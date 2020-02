Família faz mutirão para sul-mato-grossense entrar no BBB

Saiba Mais Geral Professora de Campo Grande entra na competição para ingressar no BBB 20

A professora de Campo Grande, Renata Furtado, está participando da Casa de Vidro, no Rio de Janeiro, para entrar na casa do Big Brother Brasil (BBB) 20. ‘Renatinha’, como a irmã a chama, é a única possível participante do reality show que é de Mato Grosso do Sul, e ela promete levar o nosso Estado com ela.

A equipe do JD1 Notícias entrou em contato com a família de Renata e conheceu a irmã dela, Fernanda Furtado, 33 anos, que também atua na área da educação, como professora de língua portuguesa.

Fernanda revelou que Renatinha tem a beleza interior igual a exterior e espera que todo o Brasil possa conhecer um pouco mais dela. “A Renatinha é o que ta aparecendo na televisão, ela é energia, alegria, força, competitiva, espontânea e muito guerreira. Eu costumo falar que ela é linda por fora, mas também é linda por dentro.”

Renata é de uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul e vive na Capital, mas tem afeição por todo o Estado. “Todos nós temos muito orgulho de sermos sul-mato-grossenses, somos de Coxim, mas mudamos para Campo Grande quando éramos crianças e temos muito carinho pelas duas cidades.

A irmã de Renatinha também falou sobre dar destaque ao Estado. “Quando moramos em um estado menor, as pessoas têm certo preconceito com a gente, mas ela vai levar a nossa bandeira. Até no vídeo de apresentação dela, ela até falou que é Mato Grosso, do Sul! MS pode ficar tranquilo quanto a representação dentro da casa, não vão se decepcionar.”

Renata está concorrendo com mais três participantes para entrar na ‘casa mais vigiada do Brasil’. Entre eles, um homem e uma mulher serão escolhidos através de uma votação online.

A família Furtado já se mostrou preparada e estão contando com todo o apoio possível. “Nós estamos torcendo muito, votando muito e pedindo a ajuda de todo mundo. A gente está com um grupo no WhatsApp para mutirão de votos e contando com a apoio da família, votando 24 horas por dia. Eu to atuando nas redes sociais dela, trabalhando para que ela consiga entrar na casa.”





Para fazer parte do #TeamRenatinha, basta Clicar Aqui e votar na representante de Mato Grosso do Sul.

