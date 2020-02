Professora de Campo Grande entra na competição para ingressar no BBB 20

A professora de educação física Renata, 32 anos, foi anunciada nesta sexta-feira (31) entre os candidatos selecionados para participar da Casa de Vidro e ter a chance de entrar no Big Brother Brasil (BBB) 20.

Renata é de Mato Grosso do Sul e lecionava educação física em duas escolas públicas de Campo Grande. Ligada a saúde, a participante disse em sua entrevista que pratica crossfit, corrida de rua, vôlei de areia, musculação e ciclismo.

Ainda assim, a sul-mato-grossense revelou que adora sair com as amigas e fugir da dieta. “Adoro ‘beber uma’ com minhas amigas e não me privo de nada. Adoro sair, sou simples, natural e sem frescuras”.

Ela namora há quatro meses, mas entra desimpedida na casa. "Meu coração está gostando de alguém, mas entro na casa livre, solteira e desimpedida. Não procuro conhecer ninguém, mas pode acontecer".

A participante foi anunciada em horário nobre junto de seus três concorrentes durante os intervalos da novela cargo chefe da emissora, Amor de Mãe.

Os quatro ficaram na casa, literalmente de vidro, dentro do shopping Via Parque, zona oeste do Rio de Janeiro. Entre eles, dois serão escolhidos pelo público para ingressar na casa “mais vigiada do Brasil”. A votação começa neste sábado (1) e vai até terça-feira (4).

Para conhecer mais a possível representante de MS e assistir a entrevista completa, Clique Aqui .

