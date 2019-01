Família procura por idoso desaparecido

A família de Yoza Keiiti, 84 anos, está procurando por ele que está desaparecido desde sexta-feira (4), na capital. De acordo com o filho dele, Mauro Satsuo Yoza, 55 anos, ele chegou a sua residência localizada na rua General Sampaio, na vila Planalto por volta das 19h, e já não encontrou o pai. Ele acredita que Yoza deve ter saído no momento em que sua esposa saiu para ir à casa de uma amiga.

A família já o procurou na casa de parentes e amigos e não teve sucesso. O filho disse que o pai tem costume de sair, mas sempre retorna, e está preocupado, pois ele pode estar desidratado. O senhor Yoza não possui problemas de perda de memória e nem alzhemeir.

Quem tiver informações do seu paradeiro pode entrar em contato com Mauro no (67) 9 9604-7716 ou 9 8185-6362.

