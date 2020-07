Figueirão é a única cidade sem casos de coronavírus no MS

Com um novo registro de infecção por coronavírus na cidade de Japorã na manhã desta segunda-feira (27), o município de Figueirão é o único sem casos da doença no Mato Grosso do Sul, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Conforme o boletim epidemológico, Mato Grosso do Sul registra hoje 21.802 casos de coronavírus sendo 319 óbitos pela doença. Com a confirmação de um novo caso em Japorã, agora 78 dos 79 municípios do Estados já estão infectados.

Medidas sanitárias de Figueirão.

O município de Figueirão é uma área pequena, com a população um pouco maior que três mil pessoas, faz divisa com os municípios de Alcinópolis que já registra 4 infectados, com Camapuã com 21 casos, Costa rica com 156 casos e Coxim com 152.

A Prefeitura de Figueirão, através da Secretaria de Saúde, adquiriu material visual personalizado para as barreiras sanitárias e também totens de higienização, com álcool gel a 70%.

Além disso, foi instituído na cidade Decretos Municipais e formalização das ações de prevenção, como o toque de recolher de 21 às 05hs, o uso de máscara obrigatório, a proibição de aglomerações de pessoas, a proibição de venda de bebidas alcoólicas para consumo no local da venda, a instalação de barreiras sanitárias e a criação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus e agora a implantação do COE (Centro de Operações Emergenciais), que dita as regras a serem seguidas de acordo com as recomendações dos órgãos de Saúde.

Protocolos de prevenção através de medicamentos homeopáticos

Nas últimas semana equipe do Hospital Municipal e da Unidade Básica de Saúde, deram início à administração das doses homeopáticas H1N1, para toda a população (preferencialmente os grupos de risco), que podem ir até uma UBS para receber a dose.

Na hora da administração das doses, é assinada uma declaração de recebimento, por se tratar de um medicamento homeopático que vai produzir imunidade contra as cepas da Gripe Influenza e caso a pessoa venha a se contaminar com o Coronavírus (Covid-19) seu organismo estará com imunidade para que não se desenvolva de forma mais grave da doença.

O Protocolo se inicia com a dose da H1N1 Tetra Valente Homeopática, apôs 7 dias é administrada a dose de outra homeopatia cujo nome científico é (Justicia Adathoda CH30), que faz o complemento agindo de forma a imunizar para que não venha a adoecer por Covid 19.

A população-alvo inicial são todas as pessoas hipertensas, diabéticos, portador de necessidades especiais, acamados, enfim, todo e qualquer tipo de pessoa que tenha doença relacionada a alto risco.

Depois dessa primeira etapa foi administrada a dose para a população em geral. A única contraindicação da Homeopatia é para Gestantes que ainda não completaram 20 semanas de gestação e crianças que ainda não completaram 18 meses.





