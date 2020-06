Filho de vereadora morre após passar mal em futebol

Joilson Francelino, com informações do MS Todo Dia

Blenner Marçal, 19 anos, morreu na noite desta quinta-feira (4) após sofrer um mal súbito, quando jogava futebol, em Costa Rica.

De acordo com as informações do site MSTodo Dia , Blenner teria jogado quatro partidas, quando pediu para sair porque não estava se sentindo bem. Ele seguiu em direção ao pai, Roberto Marçal, que também estava no local, quando caiu na frente dele.

Um enfermeiro, que estava no local, prestou o primeiro atendimento à vítima, fazendo tentativas de reanimação. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para uma unidade de saúde.

Blenner deu entrada com parada cardiorrespiratória, e foram realizadas manobras de reanimação por 45 minutos, mas sem sucesso. O jovem é filho da vereadora de Costa Rica, Rosângela Marçal.

Deixe seu Comentário

Leia Também