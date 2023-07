Fim de uma era: Última loja do Habib's em Campo Grande fecha as portas

Fim de um era! A rede de fast-food Habib’s da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, fechou as portas no dia 7 de julho deste ano. O motivo do encerramento das atividades na região central não chegou a ser informado e cerca de 20 funcionários foram demitidos.

O JD1 Notícias apurou que a loja está sendo desmontada por uma equipe de trabalhadores. As placas de identificação da loja foram removidas, assim como os letreiros.

Ao ir até o local, a reportagem conversou com um funcionário e ele disse não saber se a loja será reaberta em outro ponto da Capital. Durante a busca no Google, aparece uma notificação vermelha dizendo que a loja está ‘fechada temporariamente’.

O JD1 tentou entrar em contato com a rede para obter mais informações sobre o fechamento da última loja em Campo Grande, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Espaço kids já está completamente desmontado. (Foto: Adriano Miguel/JD1 Notícias)

Foto: Adriano Miguel/JD1 Niotícias

