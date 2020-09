Fogo no Pantanal atinge santuário de onças-pintadas

Flávio Veras, com informações do G1

O fogo que atinge o Pantanal mato-grossense já está no Parque Estadual Encontro das Águas, localizado na região de Porto Jofre, na cidade de Poconé (distante 102 km de Cuiabá). Segundo o governo de Mato Grosso, a localidade é conhecida por deter a maior concentração de onças-pintadas do mundo.

Turistas do país e do exterior procuram o parque para fazer a observação de onças-pintadas durante passeios de barco.

O incêndio, que começou há semanas, era combatido por funcionários de pousadas e moradores locais. No mês passado uma onça invadiu várias casas de moradores do Pantanal depois que teve seu habitat destruído pelas queimadas na região.

Ela foi resgatada e transferida para o Instituto de Preservação e Defesa dos Felídeos da Fauna Silvestre do Brasil em Processo de Extinção (NEX), em Corumbá de Goiás, na região nordeste do estado,

Agora, o Corpo de Bombeiros Militar reforçou o combate ao incêndio na manhã desta terça-feira (8) com mais duas equipes diretamente para o parque. Outros 46 bombeiros já estão diretamente empregados no combate aos focos de calor na região do Pantanal.

As guarnições foram enviadas com o objetivo de controlar as chamas ativas na região Leste do parque, conhecido por reunir na localidade a maior concentração de onças-pintadas do mundo.

Também têm sido priorizadas a proteção de regiões de pousadas, fazendas, a região Norte do Parque Encontro das Águas, e a proteção das mais de 140 pontes presentes na Transpantaneira, explica o tenente coronel bombeiro militar Dércio Santos da Silva, coordenador do Comitê Temporário Integrado Multiagências de Coordenação Operacional de MT (Ciman/MT).

Para a proteção das pontes de madeira da Transpantaneira, foi enviado um veículo especializado para atuar nas cabeceiras das pontes e evitar que regiões fiquem isoladas.

Fazendeiros da região disponibilizaram maquinários, pipas e tratores para emprego no combate e controle do incêndio dentro do Parque Estadual.

