Frota de ônibus será reduzida na capital nos feriados de Páscoa

Nos dias de feriado de Páscoa, na Sexta-feira Santa (10), e no domingo (12), o transporte coletivo de Campo Grande vai operar com linhas reduzidas, como uma medida de recomendações para que a população fique em casa, evitando a proliferação do coronavírus.

Na véspera do feriado de Páscoa, no sábado, as linhas vão operar normalmente, com mudança apenas no horário de encerramento, que será às 18 horas e não às 21h30, como nos dias comuns durante a semana, nesta época de precaução em relação ao coronavírus.

Em caso de dúvida ligue 3316-6600 ou 0800-647 0060. Os horários e itinerários podem ser consultados no site www.consorcioguaicurus.com , no canal “LINHAS e HORÁRIOS”, clicando em seguida no botão “Consulte Aqui Linhas e Horários”.

