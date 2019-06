Fulano di Tal encerra mostra com a obra “A Fabulosa História do Guri-Árvore”

O grupo de Teatro Fulano di Tal encerra nesta semana a programação da “6ª Mostra Fulano di Tal de Teatro” com a obra “A Fabulosa História do Guri-Árvore”. A peça será apresentada amanhã (27), às 16h, e na sexta-feira (28), às 9h, para alunos de escolas municipais. No sábado (29), a obra é encenada para os filhos dos funcionários da Maternidade Cândido Mariano. Já no domingo (30), o espetáculo é apresentado para o público em geral, no shopping Bosque dos Ipês, às 15h30, com intérprete de Libras.

Os ingressos são gratuitos e limitados, e começam a ser distribuídos uma hora antes da sessão. A mostra foi contemplada no edital do Programa Municipal de Fomento ao Teatro - Fomteatro, promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

Inspirada na obra de Manoel de Barros, “A Fabulosa História do Guri-Árvore” é uma celebração à infância e suas histórias. Pelo lúdico, por meio do teatro de objetos, são contadas histórias do nosso quintal. Em cena, dois atores dividem o palco dando vida às suas memórias de infância. Os irmãos Abílio (Manolo Schittcowisck) e Palmiro (Edner Gustavo) relembram suas histórias no quintal de casa. Os dois atores também assinam a dramaturgia do espetáculo.

Junto aos dois personagens, se fazem presentes o vovô Manoel de Barros, Bernardo, Bugrinha (Conceição dos Bugres), a Professora Maria da Glória Sá Rosa, Lídia Baís e Wega Nery. Canções de Almir Sater embalam a trilha sonora da peça.

“Esperamos todos para brincar no nosso quintal; tão incrível que, mesmo pequenino aos olhos dos outros, para nós sempre se apresenta imenso, tal qual os sonhos de uma criança”, convida Manolo Schittcowisck. A direção do espetáculo é de Marcelo Leite e a classificação é livre.

