Funsat volta a abrir as portas nesta terça-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) reabre nesta terça-feira (7), com atendimento a partir das 8h30 até as 13h30 e terá o atendimento restrito para assuntos relacionados ao seguro-desemprego.

Segunda a Funsat, o atendimento será especial para os trabalhadores que estão com prazo para vencer no seguro-desemprego, para aqueles que já deram entrada e ainda estão com dificuldade para efetivar no sistema e para os trabalhadores que buscam informações para os cursos gratuitos EAD oferecidos pela Funsat em parceria com a Universidade de Brasília-DF.

A medida está de acordo com o decreto municipal n. 14.230, de 3 de abril, que dispõe sobre a jornada especial e temporária de trabalho nas repartições públicas.Além dos serviços já citados, o atendimento também será para os trabalhadores que estão aguardando para retirar a carteira de trabalho.

O diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, falou sobre as vagas na FUNSAT e frisou que está em conversa com empresas e empresários para retorno das vagas na agência.

“Estamos sem vagas no Sine, porém estamos conversando com empregadores e criando algumas parcerias para ofertarmos vagas para os trabalhadores e acredito que em breve vamos ter diversas vagas para nossos trabalhadores locais”, ressaltou.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho 992 - Vila Glória. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 4042-0585.

