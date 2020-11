Futuro do Louro José é incerto, segundo a Globo

Sarah Chaves com informações do Metrópoles

Após a morte de Tom Veiga, intérprete do Louro José no Mais Você, programa da Ana Maria Braga na Globo, os fãs se perguntam o que será do personagem.

Segundo informações levantadas pela Coluna do Leo Dias, a assessoria da emissora afirmou que não existe planos para o Louro. Segundo o canal, não há ainda qualquer decisão sobre o futuro do boneco imortalizado por Veiga que morreu, aos 47 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC).

Deixe seu Comentário

Leia Também