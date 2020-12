Gal Costa, Matogrosso e Mathias e Sorriso Maroto adiam shows na capital

O espetáculo “A Pele do Futuro”, da baiana Gal Costa e banda, os shows de Matogrosso e Mathias, e Sorriso Maroto, marcados para acontecer agora em dezembro em Campo Grande foram adiados devido a readequações nos horários de eventos na capital e ao combate a proliferação do contágio por coronavírus.

O show da Gal Costa tinha sido marcado para 4 de julho, e depois remarcado para 5 de dezembro e novamente foi adiado. Agora a nova data ficou definida para o dia 24 de abril, no no Centro De Convenções Arq. Rubens Gil de Camilo. A decisão foi em entendimento com Pedro Silva Promoções e Jamelão, o diretor de produção do show, Nilson Raman. Até o médico da artista se posicionou a favor do adiamento, já que Gal faz parte do grupo de risco, pois tem 75 anos. Para quem já havia adquirido os ingressos, eles estarão sendo válidos normalmente para a referida data de adiamento.

"Pedimos desculpas ao público, mas entendemos ser o melhor caminho neste momento que parece o início de uma segunda onda da pandemia na cidade de São Paulo, onde reside a grande parte da equipe, e com previsão de aumento de casos em todo o Brasil. Sendo assim, pedimos o adiamento da apresentação prevista para o dia de 5 de dezembro, já acordando a mudança da mesma para a data de 24 de abril de 2021. Desde agradecemos a parceria e reiteramos nosso interesse na apresentação em campo grande", diz o comunicado do produtor de Gal Costa aos organizadores do espetáculo.

"A pele do futuro" faz parte da turnê nacional da cantora que começou em 2018, e Campo Grande contemplará o lançamento do DVD de mesmo nome. Mais informações acesse www.pedrosilvapromocoes.com.br. ou pelo telefone: 99296-6565.

Já os shows de Matogrosso e Mathias, e Sorriso Maroto que ocorreriam dia 4 e 26 de dezembro respectivamente também foram adiados, de acordo com Fabiano Xaxa, dono da Vitrine, casa shows onde ocorreria o evento, as datas foram remarcadas para fevereiro e março.

A dupla sertaneja, Matogrosso e Mathias devem participar do Viola Retrô no dia 20 de feveireiro à 00h, enquanto os pagodeiros do Sorriso Maroto veem a capital dia 13 de março.

Conforme Fabiano, os ingressos já adquiridos continuam valendo para as novas datas, e para quem ainda vai comprar, o disk ingresso é no contato (67) 99177-5151.

Deixe seu Comentário

Leia Também