“Gosto como pessoa, mas houve exagero", diz Bolsonaro sobre Mandetta

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Opresidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), afirmoudurante live no Facebook nessa quinta-feira (11) , que gosta do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta “como pessoa”.

No entanto, o chefe do Executivo avaliou que ele não fez um bom trabalho durante a pandemia de coronavírus.“Gosto do Mandetta como pessoa, mas ali ele deu uma escorregadinha na questão da pandemia”, declarou Bolsonaro.

Segundo o presidente, Mandetta “era um cliente da Globo” , mas não explicou o que quis dizer com essa avaliação. “Em outras áreas trabalhou muito bem, mas houve exagero em relação aos números”, falou.

Em meio ao crescimento dos números de infectados e mortos no Brasil, por causa da pandemia de coronavírus, o chefe do Executivo vêm sofrendo críticas.

O Brasil tem 40.276 mortes por coronavírus confirmadas até esta quinta, aponta um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Deixe seu Comentário

Leia Também