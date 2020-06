Governo de MS cria comitê para planejar retomada pós pandemia

O Governo do Estado criou comitê para avaliar a retomada da economia e das atividades após a crise e pandemia do coronavírus em Mato Grosso do Sul.

O decreto com as regras foi publicado nesta segunda-feira (1), no Diário Oficial do Estado (DOE). A participação dos membros não será remunerada.

A ideia é que o grupo possa planejar as estratégias para o crescimento do estado, em relação a redução da burocracia, novos projetos e obras públicas. O grupo vai realizar reuniões e discussões até que a economia do estado esteja estabilizada e possa haver o desenvolvimento financeiro. Entre as ações estão medidas legislativas para retomada das atividades, que foram afetadas durante a pandemia.

A articulação também vai ocorrer com os municípios, empresas públicas e privadas, assim como entidades sem fins lucrativos, para que haja propostas coordenadas com a sociedade civil. A intenção é que haja propostas na área de infraestruura, obras públicas, parcerias com o setor privado, para reduzir os impactos econômicos em cada região do Estado.

Também caberá ao comitê criar medidas para reduzir a burocracia, em relação a procedimentos administrativos, por meio da tecnologia e simplificação das atividades, que possam inclusive dar maus eficiência ao gasto público.

Além e monitorar a evolução financeira, o grupo de trabalho vai avaliar as questões de segurança sanitária, em função da pandemia que ocorreu no estado, em relação as medidas de prevenção que devem ser adotadas nesta retomada.

O grupo terá sete membros titulares e sete suplentes, com representantes da Secretaria Estadual de Governo (Segov , assim como de outras pastas, como saúde, segurança, finanças, desenvolvimento econômico, administração, assim como Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e Controladoria Geral do Estado (CGE).

O comitê vai montar um calendário de reuniões, podendo convidar para estas discussões representantes de outros órgãos, para troca de informações.

Deixe seu Comentário

Leia Também