Governo divulga resultado do 37º Curso de Formação da Agepen

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio das Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), divulgou o resultado do XXXVII Curso de Formação Penitenciária. A publicação foi divulgada no Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira (25).

A divulgação consiste nas notas dos candidatos inscritos no concurso público de provas e títulos para provimento do cargo de agente penitenciário estadual do quadro de pessoal da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

O XXXVII Curso de Formação para Penitenciária foi realizado nas dependências da Escola Penitenciária (Espen) e representa mais uma fase do concurso, com caráter classificatório e eliminatório. Ao todo, foram 16 disciplinas ministradas durante as aulas, além do estágio supervisionado realizado em unidades penais da capital e na sede administrativa da Agepen. Para a realização do curso, foram convocados cerca de 560 candidatos.

Confira na íntegra o resultado do XXXVII Curso de Formação Penitenciária, a partir da página 12 ( clique aqui! ).

