Agepen reabre inscrição para 1º curso de intervenção prisional e escolta

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) lançou na última quinta-feira, a reabertura do edital do 1º Curso de Intervenção Prisional e Escolta (CIPE) para futuros integrantes do Comando de Operações Penitenciárias (COPE).

A formação será realizada pela Agepen, por meio da Escola Penitenciária (Espen), e é destinada a servidores efetivos, da área de Segurança e Custódia.

Dentre as alterações, a Espen suprimiu a necessidade da autorização do diretor da unidade penal para a realização da inscrição. O teste de aptidão física (TAF) será aberto para todos os servidores inscritos e aprovados nos exames médicos. Conforme o edital, o TAF será realizado no dia 23 deste mês, a partir das 07h30 da manhã, no estádio Morenão.

O exame psicotécnico para porte e manuseio de arma de fogo também sofreu alteração, serão convocados os 75 primeiros colocados na fase anterior (TAF), sendo 60 homens e 15 mulheres, para concorrer às 50 primeiras vagas da primeira turma do curso.

O curso será dividido em turmas de 50 alunos, na proporção de 40 homens e 10 mulheres, de acordo com a ordem de classificação no teste de aptidão física (TAF) e aptidão psicológica. Ao todo serão selecionados 100 candidatos, com 80 vagas destinada a homens e 20 a mulheres.

A previsão é que a primeira turma inicie em 18 de março com término em 4 de abril; a segunda turma será de 31 de maio a 17 de junho.

De acordo com a Espen, serão aceitas somente inscrições digitadas, assinadas e enviadas via E-doc para escola ou via E-mail para o endereço eletrônico: [email protected]

A nova ficha de inscrição e anexos necessários estão disponíveis no site da Agepen, no ícone Downloads – Escola Penitenciária . O prazo para efetuar a matrícula e enviar os documentos exigidos em edital encerra no dia 19 de fevereiro.

