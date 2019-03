Governo prorroga concurso da Agepen

Na quinta-feira (28) o governador Reinaldo Azambuja, publicou no Diário Oficial do Estado a prorrogação do concurso público de Provas e Títulos ao provimento de cargo de Agente Penitenciário Estadual do quadro pessoal da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Havia um grupo remanescente de aprovados no concurso que buscavam a prorrogação. Eles solicitaram apoio do deputado estadual Coronel David.

De acordo com informações, após intensas reuniões solicitando a sequência do certame e das fases seguintes do concurso, a prorrogação foi elencada. “Estamos todos muito felizes com essa publicação e somos eternamente gratos ao empenho do nosso deputado Coronel David na nossa luta. Ele é nosso parceiro e tenho certeza que em breve estaremos nomeados e prontos para atuar na segurança pública”, disse o presidente da Comissão dos Remanescentes da Agepen, Diego Aranda.

Coronel David agradeceu a confiança e continua comprometido na causa dos aprovados no concurso. “Essa foi mais uma conquista importante, diante de muitas que virão em breve. Vamos continuar a "batalha" pela nomeação dos aprovados ainda no início deste ano, pois o efetivo precisa ser aumentado e a população espera por mais segurança no sistema penitenciário”, destacou Coronel David.

Os aprovados aguardam agora a publicação das notas do Curso de Formação, classificação final e a nomeação para entrar em exercício ainda em 2019.

Deixe seu Comentário

Leia Também