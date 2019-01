Em Brasília, diretor da Agepen discute sobre investimentos

O diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Aud de Oliveira Chaves, está em Brasília, nesta quinta-feira (31), onde participa do primeiro encontro deste ano do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária (Consej), promovido pelo Ministério da Justiça, por meio do Departamento do Sistema Penitenciário Nacional (Depen). Entre os assuntos discutidos estão o repasses do Fundo Penitenciário Nacional.

O evento envolve eleições sobre os novos membros do Consej, além de discussões do plano trabalho para os 100 primeiros dias de governo e objetivos estratégicos a serem cumpridos até 2022.

Entre as discussões do encontro estão em pauta repasses do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), geração de vagas, controle prisional e tecnologias como tornozeleiras e videoconferências, além da implantação da força tarefa nos casos de necessidade de intervenção penitenciária. O ministro da Justiça, Sergio Moro, também está presente no evento.

