Governo diz que moradias serão entregues em setembro

As 260 unidades habitacionais dos residenciais Rui Pimentel I e II, na região do hipódromo da capital, devem ser concluídas em setembro. As informações são do Governo do Estado, que citou a parceria com o município para a finalização das obras.

Equipes técnicas do governo estiveram na obra, na última quinta-feira (11) acompanhando a execução dos trabalhos. Composta pelo secretário Especial – chefe de Gabinete do Governador, Carlos Alberto de Assis, a diretora-presidente da Agência Estadual de Habitação, Maria do Carmo Avesani e diretores técnicos da agência estadual, a equipe conferiu o andamento da fase final dos trabalhos que vem sendo realizado por cerca de 30 operários.

Todas as casas estão com estrutura pronta. A fase final contempla revisão elétrica e hidráulica (esgoto e drenagem), instalação de muretas, pinturas internas e externas, além da reposição de peças de acabamento. O residencial que será fechado ainda contará com interfones e gradil com tela.

Contratada em 2012 por meio do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), a construção dos empreendimentos registrou atrasos e teve que ser paralisada em 2018 devido à problemas contratuais entre a Caixa Econômica Federal e a construtora responsável. Atualmente as obras estão com 90% de conclusão.

“Ano passado a Caixa rescindiu o contrato com a empresa, fez uma nova seleção e estava aguardando recursos do Governo Federal, que não conseguiu disponibilizar esse dinheiro até agora. Então, o Governo do Estado e o Município fizeram essa parceria para que as casas possam ser entregues à população”, contou a diretora-presidente da Agência da Habitação de MS (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez.

Para retomar as obras, o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marcos Trad liberaram, R$ 1 milhão dos cofres estadual e municipal: “Assim, vamos possibilitar a entrega de mais moradias dignas para Campo Grande”, destacou o governador. “Com força de vontade conseguimos destravar esse empreendimento”, emendou o prefeito.

