Governo Federal libera mais R$ 13,4 milhões para ações de defesa em MS

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou por meio de uma Portaria publicada nesta terça-feira (16) no Diário Oficial da União, o empenho e a transferência de R$ 13.422.870,49 milhões em recursos ao Mato Grosso do Sul, para execução de ações de Defesa Civil

Os recursos financeiros são empenhados a título de Transferência Obrigatória, para suprir as ações a serem implementadas dentro de 180 dias, a partir da publicação da portaria.



Concluída as ações, a Defesa Civil terá 30 dias para apresentar prestação de contas.

Liberação ocorre em menos de uma semana após o anúncio da Medida Provisória de Crédito Extraordinário no valor de R$ 137,6 milhões para combater os focos de incêndio no Pantanal e enfrentar a escassez hídrica na região.

Do montante total, R$ 72,3 milhões serão destinados ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). R$ 59,7 milhões serão alocados para o Ministério da Defesa (MD) para apoiar as Forças Armadas na aquisição de bens de consumo e de investimento, contratação de serviços, e necessidades operacionais, além de R$ 5,7 milhões serão destinados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Com os novos recursos destinados a Defesa Civil, Mato Grosso do Sul estará recebendo R$ 151 milhões para ações de combate as chamas no Pantanal.

