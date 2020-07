Grupo de brasileiros vindos da Bolívia é repatriado na fronteira

Flávio Veras, com informações do Diário Corumbaense

Um grupo com aproximadamente 80 brasileiros, que vivem na Bolívia, estão sendo repatriados pelo Brasil. Na manhã desta quinta-feira (9), eles desembarcaram na região de fronteira, entre Bolívia e Corumbá.

Boa parte dos brasileiros vive em Santa Cruz de La Sierra e Cochabamba. A maioria são estudantes de medicina que estão retornando ao Brasil devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).O repatriamento teve início em abril. Bolivianos que moram em cidades brasileiras também estão retornando ao país vizinho. Porém, todos os procedimentos, incluindo documentação e medidas de prevenção à covid-19, devem ser tomados pelos viajantes antes de seguir viagem.

O grupo de hoje, depois dos procedimentos realizados no limite territorial, deve seguir em ônibus fretados para Goiânia e Campo Grande. Na Capital de MS, parte do grupo deve fazer conexão com destino a outras cidades, onde moram familiares.

Chegada na fronteira

Ao desembarcarem na fronteira, ainda do lado boliviano, os brasileiros ficam aguardando os trâmites do setor de Migração. Logo depois, a pé, eles podem cruzar o limite territorial, e são encaminhados pelos órgãos de segurança ao atendimento da Vigilância Sanitária, que faz a triagem, seguindo determinações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Equipes da Agência Municipal de Trânsito (Agetrat), da Vigilância Sanitária e também da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros, Receita Federal, Exército Brasileiro, integram força-tarefa para receber os brasileiros na linha internacional.

Após os procedimentos e orientações, todos são encaminhados para atendimento do controle migratório e depois de autorizados, podem seguir viagem para diferentes destinos no Brasil.

Os viajantes recebem orientação de que deverão permanecer em isolamento domiciliar por sete dias se forem assintomáticos e 14 dias se tiverem sintomas da covid-19. Brasileiros que moram em Corumbá e integram o grupo, devem obedecer ao procedimento de isolamento social.

