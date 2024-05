Heavy metal com sertanejo? Rock in Rio confirma Luan Santana e outros cantores do gênero

O Rock in Rio terá pela primeira vez um dia com shows dedicado ao sertanejo. Em 21 de setembro, o festival terá apresentações de Luan Santana, Chitãozinho e Xororó, Simone Mendes e Ana Castela,

A expectativa é que a dupla Chitãozinho e Xororó façam um show grande, com diversos convidados. Mas segundo o Splash, outros nomes do sertanejo serão divulgados em breve.

A primeira edição do festival aconteceu em 1985. Mas essa é a primeira vez que o gênero ganhará os palcos do Rock in Rio.

