Com estoque de sangue abaixo de 20%, Hemosul pede doações

As doações de sangue no estado estão em baixa devido ao período de tempo seco e a sazonalidade do frio em agosto, os estoques do Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul).

Outras causas para a diminuição de doações são as doenças respiratórias como rinite, sinusite e alergia. Algumas tipagens estão abaixo dos 20%, o que atrapalha a oferta de sangue para pacientes de todo o Estado.

Segundo o Hemosul, a maior necessidade é dos sangues tipo O negativo (O-), O positivo (O+), B negativo (B-) e B positivo (B+). Por isso, a unidade de saúde pede doações não só dos grupos sanguíneos que estão em baixa, mas de todos os tipos, já que as plaquetas servem para ajudar qualquer pessoa.

Doação

Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos para doar sangue. Quem tem 16 e 17 anosprecisa estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal.

A Rede Hemosul-MS reserva-se o direito de aceitar apenas doadores com 55 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador.

Homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses.

O doador deve estar bem alimentado, pois não se pode doar sangue em jejum. É diferente de quando vamos fazer exames laboratoriais de sangue, para os quais o jejum é recomendado.

Deixe seu Comentário

Leia Também