Homem carbonizado em batida de carros segue sem identificação

O homem que morreu carbonizado em acidente na manhã da última segunda-feira (5), na BR-060, em Sidrolândia, continua sem identificação.

De acordo com informações do Sidrolândia News, a Polícia Civil de Sidrolândia aguarda resultado de exames para confirmar a identidade do motorista. Segundo a delegada Thais Duarte Miranda, uma família procurou a delegacia para relatar o desaparecimento de um dos parentes. A informação, era de que ele foi visto a última vez em um Volkswagen Gol.

Diante dos fortes indícios de ser a vítima do acidente, o pai do rapaz foi encaminhado para o Instituto de Análises Laboratoriais Forenses, em Campo Grande, para coleta de material genético, que será usado para comparação do DNA.

Ainda não há previsão para entrega do resultado. O nome da possível vítima não foi divulgado. Durante as tentativas de identificação, a polícia chegou a localizar a proprietária do Gol, mas descobriu que a mulher havia vendido o veículo sem fazer a transferência do documento e não sabia dizer quem estava com o carro.

A colisão aconteceu antes das 6 horas de segunda-feira, entre o Gol e uma S10. A perícia apontou que a caminhonete invadiu a pista contraria e bateu de frente com o outro carro, portanto, não foi o motorista do gol quem causou o acidente.

Com a violência do impacto, os veículos pegaram fogo quase que instantaneamente. O motorista do Gol ficou preso às ferragens e teve o corpo carbonizado. Já o motorista da caminhonete conseguiu sair a tempo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o hospital da cidade.

