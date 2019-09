Homem morre após facada no peito

Junior Àvalo, de 42 anos, morreu na quinta-feira (19) após levar uma facada no peito, em Angélica, cidade localizada na região do Vale do Ivinhema.

De acordo com informações policiais, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento e morreu no hospital. Sidimar Gonçalves de Lima, de 28 anos, conhecido como “Carrerinha” é quem teria esfaqueado Junior. Ele fugiu logo após o crime e está sendo procurado pelas polícias militar e civil do município, conforme o Portal Angélica.

Não há informações sobre o que teria motivado o atentado. O crime está sendo investigado.

