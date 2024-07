Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 01/07/2024

Os astros começam o mês e a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para este primeiro dia de julho:

Capricórnio

Você começa a semana com a Lua firme e forte no seu paraíso astral, Caprica! No trabalho, seu lado criativo tem tudo para fazer hora extra e, além de ter ótimas ideias, você também vai contar com seu charme para se entender melhor com as pessoas. O astral é perfeito para fazer novos contatos profissionais, conquistar clientes ou melhorar suas vendas. Aposte no seu carisma e na sua habilidade para lidar com tarefas em equipe se quiser brilhar. Tá na pista? Nesse caso, você deve fazer o maior sucesso na paquera e pode até pintar um amor à primeira vista à noite. Os momentos com o love serão recheados de romantismo e demonstrações de carinho. Aí sim!

Aquário

Segundou, bebê, e seu bom–senso vai fazer a diferença na hora de lidar com as tarefas do dia a dia! Se jogar suas cartas direitinho, isso pode se transformar em um grande trunfo no trabalho. Como você vai se ligar em assuntos da casa ou da família, o astral será perfeito para fazer alguns consertos, resolver tarefas pendentes e chegar a um acordo com os parentes. Quem lida com produtos e serviços para a casa também tem mais chance de brilhar hoje. O céu indica que um programa caseiro e aconchegante com o par vai cair como uma luva, além de ajudar a driblar o ciúme. Se o seu coração está vago, há chance de ter uma recaída com um amor antigo.

Peixes

Você começa o mês com disposição e energia para correr por aí, Peixes. No trabalho, explore seu raciocínio rápido e apresente boas ideias para se destacar. Além de dar conta das tarefas rapidinho logo cedo, você também vai mostrar jogo de cintura e habilidade para lidar com vários assuntos ao mesmo tempo ao longo do dia. Se trabalha diretamente com outras pessoas, com o público ou com serviços que exigem deslocamentos rápidos pela cidade, tudo indica que vai brilhar! Há chance de conhecer alguém que é o seu número se ainda não tem compromisso. Já o romance conta com muito alto–astral, altas doses de carinho e boas conversas com o mozão. Se joga!

Áries

Você começa a semana e o mês dando um show na hora de lidar com dinheiro! É verdade que essa grana não cai do céu, mas tudo indica que pode encontrar negócios lucrativos, fechar uma ótima parceria e até negociar um aumento. Não adianta contar só com a sorte, mesmo que a família esteja pronta pra dar uma mãozinha também. Bom dia para fazer algumas compras para a casa ou melhorar as verbas se trabalha com produto ou serviço para o lar. Se está na pista, faça um esforço para controlar seu lado possessivo e dê uma chance a uma relação secreta. As finanças do casal ganham destaque e vocês dois podem conversar e fazer planos para o futuro.

Touro

Segundou, bebê, e a Lua brilhando em seu signo avisa que vai sobrar disposição para correr atrás dos seus interesses, dar conta das suas obrigações e deixar tudo em ordem. Você pode se surpreender com o que é capaz de conquistar quando coloca seu foco em alguma coisa! A comunicação também conta com vibes maravilhosas e tudo o que envolva conversa, contato direto com o público ou redes sociais vai se desenrolar sem problemas agora. O astral segue descontraído à noite, especialmente na companhia dos amigos, e há sinal de que você vai dar um show na conquista. As coisas ficam maravilhosas com o par e a sintonia entre vocês dois será de dar inveja!

Gêmeos

Você começa a semana com a Lua infernizando seu astral, mas não se preocupe! Ainda que possa surgir um ou outro desafio, você tem tudo para dar conta das tarefas se puder agir de maneira mais isolada. Ficar no seu canto ajuda a relaxar e repor as energias, então vale reservar um tempinho para se isolar, meditar ou só descansar mesmo. Há chance de pintar uma grana que não esperava, mas as estrelas avisam que é melhor manter segredo sobre a sua boa sorte por enquanto. Clima de mistério agita a conquista e há chance de embarcar em um romance escondido. Aproveite o astral mais sossegado para reforçar a intimidade com quem ama.

Câncer

Você começa a semana com disposição extra para expandir seus horizontes, embarcar em algo novo e deixar a rotina de lado! Se depender do céu, você não vai passar muito tempo parado, Câncer. As estrelas ajudam você a se entender melhor com os colegas e as tarefas realizadas em colaboração com os outros devem correr às mil maravilhas. As amizades também seguem em alta, inclusive com o pessoal que anda mais distante. Aproveite para matar a saudade e colocar a conversa em dia! Quem já encontrou o amor pode esperar sintonia e alto–astral nos momentos a dois. Se ainda está free, a paquera tem tudo para ficar animada se pedir uma ajudinha aos amigos.

Leão

Segundou, e você começa a semana e o mês esbanjando confiança e energia para dar conta das tarefas. Sua ambição segue no modo turbo e nada será capaz de desviar sua atenção das suas metas, por mais ambiciosas que elas sejam! Foque a atenção em tudo o que pode ser feito a sós, faça planos a longo prazo para a carreira e corra atrás do sucesso. Profissionalismo e dedicação são essenciais para se dar bem, mas talvez seja uma boa manter os seus passos em segredo por enquanto. Com sua popularidade em destaque, a paquera fica movimentada e pode surpreender. Se tem compromisso, você e o mozão podem acertar os ponteiros e conversar sobre o futuro a dois.

Virgem

Você começa o mês contando com uma dose extra de criatividade. Se encontrar uma maneira de explorar essa qualidade no trabalho, vai ser moleza se destacar, Virgem. Os astros também avisam que os serviços em equipe têm tudo pra correr às mil maravilhas. E como a curiosidade e o desejo de investir em novos conhecimentos também estão em alta, esta segunda será perfeita para começar um curso ou se dedicar mais aos estudos. Que tal propor algo diferente e fora da rotina para deixar o romance mais gostoso à noite? Até uma sessão de cinema em casa vai cair bem. A paquera reserva surpresas e promete fortes emoções, inclusive com alguém de fora ou das redes sociais.

Libra

Pode se preparar para algumas surpresas nesta segundona, mas o saldo do dia tem tudo para ser melhor do que esperava. Talvez nem tudo corra de acordo com a programação no trabalho, mas ouça sua intuição e vai encontrar a melhor saída para cada situação. Um pouco de improviso e um tiquinho de jogo de cintura serão o segredo para identificar boas oportunidades e corrigir a rota quando for necessário. Podem pintar boas novas envolvendo a carreira. Vale cuidar melhor da saúde e fazer alguns ajustes na rotina. A melhor notícia é que seu poder de sedução vai dar um show e será sua melhor arma para fisgar um novo contatinho ou deixar o mozão babando.

Escorpião

A interação com os colegas e parceiros tem tudo para melhorar nesta segunda, seja no trabalho ou na vida pessoal. Se depender dos astros, tudo o que for feito em equipe tem mais chances de dar certo, por isso, é hora de conversar sobre projetos e tarefas que dependem de colaboração, marcar reunião. A vida social também conta com vibes perfeitas para melhorar os relacionamentos, encontrar pessoas queridas e matar a saudade de quem está longe. Você e o mozão vão se entender numa boa hoje e o romantismo tem tudo para dar um toque especial nos momentos a dois. Se o seu coração está vago, um contatinho recente pode surpreender e virar algo sério.

Sagitário

Segundou, Sagita e o seu foco no trabalho tem tudo para crescer logo cedo. Você pode usar e abusar dessas good vibes para dar um gás e tanto nas suas obrigações, além de fazer mudanças que vinha adiando. É um bom momento para deixar o comodismo de lado e procurar um novo emprego se não está contente com o atual, afinal, não vai faltar serviço pela frente! A saúde também precisa de atenção e vale encontrar um tempinho para se exercitar ou para melhorar seus hábitos. Com tanta coisa acontecendo, talvez a paquera fique meio de lado e o crush dê uma sumida. A rotina pode até tirar o brilho do romance, mas isso será passageiro.

