Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 07/06/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de 'sextou'. Confira:

Capricórnio

Assuntos de trabalho podem exigir sua atenção nesta manhã, mas não será difícil agilizar o andamento das tarefas. Talvez você tenha que ralar dobrado e adiar os momentos de lazer, mas o resultado tem tudo para compensar! À tarde, redobre a atenção aos detalhes para não perder informações importantes e aposte em tarefas que podem ser feitas em parceria, Caprica. Se está sonhando com um amor pra chamar de seu, não deixe que a rotina tire seu pique na conquista. Lance iniciado agora tem mais chance de se tornar algo duradouro. Espantar a mesmice será o seu desafio para deixar o romance mais animado, mas tudo melhora à noite. Se joga!





Aquário

Sextou, Aquário, e a Lua continua em seu paraíso astral, prometendo vibes maravigolds para você fechar a semana com o pique lá em cima! Pode ser um bom momento para fazer uma fezinha pela manhã, participar de sorteio, rifa, o que pintar pela frente! Só tenha cautela com os gastos, porque há risco de prejuízo. O astral muda à tarde e o trabalho de rotina pode exigir um pouco mais de esforço, mas você tem tudo para dar conta. Os assuntos do coração recebem as melhores energias e nada vai apagar o seu brilho na paquera logo cedo, por isso, adiante os contatinhos. O romance também começa às mil maravilhas, mas a rotina pode dar as caras mais tarde.





Peixes

Quem trabalha em home office, com parentes ou produtos e serviços para o lar vai sair na frente nesta sexta e tem mais chance de melhorar as finanças. A família também pode dar uma mãozinha se está procurando emprego. Encontros e reuniões com os parentes pedem paciência à tarde, porque o astral não será dos mais favoráveis. Ainda bem que a Lua logo se muda para o seu paraíso astral e deixa tudo mais animado, Peixes! A vida a dois deve correr numa boa, com direito a mimos, altas doses de romantismo e carinho nos momentos com o mozão. Se quer deixar a solidão de lado, pode se preparar para uma chuva de contatinhos à noite. Você vai arrasar na conquista!





Áries

As estrelas prometem muitas novidades na parte da manhã. Logo cedo, será fácil encarar os desafios de rotina com raciocínio rápido e uma ótima comunicação. Mas nem tudo é perfeito e os fofoqueiros de plantão podem atacar no final da manhã, por isso, nada de baixar a guarda. A Lua entra em Câncer mais tarde e traz à tona seu lado prático, sinal de que dá pra fechar a semana sem deixar pendências se você se organizar direitinho. Tá na pista? Pode se dar bem com uma nova conquista, até mesmo com um amor à primeira vista, mas suas chances são maiores logo cedo. O romance fica mais sossegado à noite e talvez tenha que rever alguns planos a dois.





Touro

Logo cedo, sua atenção vai se voltar para assuntos financeiros e pode ter ótimas oportunidades para encher o bolso, Touro. Há chance de receber uma grana que não esperava, mas mantenha isso em segredo por enquanto. É melhorar ter cuidado para não misturar dinheiro e amizade, já que há chance real oficial de ficar no prejuízo. Ainda bem que o astral melhora à tarde, com a entrada da Lua em Câncer. A descontração e o alto–astral deixam a paquera mais animada à noite e você pode emplacar um novo romance quando menos espera. Com quem ama, o diálogo se destaca e ajuda a resolver qualquer perrengue no romance. Abra seu coração!





Gêmeos

Seu signo segue mais comunicativo e sociável do que o normal, meu cristalzinho. Aproveite as vibes maravigolds desta manhã para resolver assuntos pessoais, traçar novas metas e correr atrás dos seus sonhos. As finanças contam com boas energias mais tarde e você pode resolver algumas pendências envolvendo dinheiro. Se quer lucrar, abra o olho e não deixe escapar uma boa oportunidade! As estrelas avisam que só ficará sozinho se quiser, bebê, porque você tem tudo para fazer o maior sucesso na paquera. Só adiante os contatinhos porque suas chances serão melhores pela manhã. A possessividade pode dar as caras se já tem compromisso.





Câncer

Sextou, bebê, e apesar da Lua infernizar o seu astral logo cedo, as coisas melhoram mais tarde, Câncer. No trabalho, ouça seu sexto sentido e pode fechar ótimos negócios. Só não comente sobre a sua boa sorte com qualquer um, tá? Excesso de otimismo pode ser um problema, então mantenha os pés no chão. Depois, com a Lua brilhando em seu signo, vai sobrar energia para cuidar de qualquer coisa que despertar seu interesse. Na paquera, pode ser que as coisas se desenvolvam melhor à noite, quando o seu charme estará imbatível. Com o mozão, reforce a confiança e tome a iniciativa para tirar o romance da mesmice se quiser animar os momentos a dois.





Leão

Você vai dar um show de criatividade no trabalho e pode aproveitar as energias maravigolds para cuidar de alguns projetos. Seu lado solidário fica mais evidente hoje. As amizades também contam com a proteção das estrelas e podem até desempenhar um papel importante se está procurando emprego. Mas, se anda se desentendendo com alguém, há risco de romper de vez essa relação. Mais tarde, a Lua se muda para o seu inferno astral e o seu pique pode diminuir um pouco. Se anda de olho em um paquera, melhor adiantar uma troca de mensagens. Você pode se fechar um pouco à noite, mas cuidado para não deixar isso virar um problema no romance.





Virgem

Sextou com vibes maravilhosas para você se dedicar ao trabalho logo cedo, Virgem! Aproveite que a sua ambição está a todo vapor para se concentrar no que precisa ser feito e investir no seu marketing pessoal. Só não vale exagerar nem ficar implicando com os outros porque há sinal de atritos em algumas parcerias no final da manhã. Depois, a Lua brilha em Câncer e o astral fica mais leve. A diversão será garantida na companhia dos amigos! No romance, é hora de relaxar e curtir os momentos de folga com o par. Programa com a turma ajuda a animar o seu coração e, de quebra, pode dar aquela forcinha que faltava para você encontrar alguém interessante se está só.





Libra

Nesta sexta, as estrelas reforçam seu desejo de aprender mais, de trocar ideias com os colegas e de trabalhar em equipe. Aproveite a manhã para encaminhar tudo o que precisa da colaboração de outras pessoas. Só tenha cuidado para não se distrair no meio do caminho, tá? Mas a tarde tem tudo para ser muito produtiva e seu esforço será reconhecido, Libra. Se está de olho em uma promoção ou em um emprego novo, essa é a hora de se destacar! Alguém que mora longe pode balançar seu coração e essa paquera tem tudo para render mais do que imagina. Um astral descontraído anima o romance, mas vocês podem dar um passo mais sério nesta noite.





Escorpião

No trabalho, cuidar dos seus assuntos e apenas do que é da sua conta pode economizar problemas mais tarde. Tudo indica que pode receber uma proposta nova de emprego, ou encontrar algo que se encaixe melhor nas suas ambições. Aproveite o astral favorável para ir atrás de novas oportunidades se não está contente com o cenário atual, meu cristalzinho! A Lua envia as melhores vibes para você se divertir mais tarde, planejar uma viagem ou um programa com a galera. Há chance de cair de amores por alguém popular ou que mora um pouco mais distante. Dê um chega pra lá na rotina e faça algo animado com o mozão! Viagem romântica não está descartada.





Sagitário

Se depender da Lua, os relacionamentos seguem em destaque logo cedo. Bom dia para adiantar projetos que exigem colaboração e empenho de colegas. Deixe seu lado ousado e aventureiro correr solto e aproveite para espantar a rotina no serviço, mesmo que seja só mantendo o astral lá em cima! A sexta pode trazer algumas surpresas de última hora à tarde, por isso, mostre que tem jogo de cintura para tirar o melhor proveito de qualquer mudança que pintar pela frente. A vida a dois ganha destaque, mas o ciúme pode azedar o romance. A paquera pode surpreender e o seu poder de atração fica mais evidente. Jogue todo o seu charme em cima do crush!

