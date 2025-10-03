Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 3/10/2025

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.

Capricórnio

Sextou, Caprica, mas a Lua passa a infernizar o seu signo logo cedo e você vai querer sombra e água fresca hoje! Talvez seja uma boa diminuir o ritmo e respeitar seu pique. Mas não precisa se preocupar porque seu sexto sentido fica mais forte e pode ajudar você a se destacar na vida profissional, identificando as melhores oportunidades para ganhar dinheiro na parte da manhã. Desde que fique longe dos holofotes e não conte seus planos para qualquer um, há boas chances de engordar o bolso. Um caso proibido ou um crush misterioso agitam as coisas na paquera. Já o romance pede momentos mais íntimos, mas a boa notícia é que vocês ficam ainda mais próximos agora.

Aquário

Sextou com um astral mais leve e ótimas vibes para as suas amizades, Aquário! A Lua brilha em Sagitário nesta madrugada e ajuda você a correr atrás dos seus interesses ou se envolver em novas experiências no trabalho. O céu é o limite para os seus sonhos hoje! A manhã será perfeita para colocar um plano mais ousado em prática, definir metas mais ousadas ou cuidar de alguns assuntos pessoais que tinha colocado de lado nos últimos tempos. As amizades contam com a proteção das estrelas e o pessoal pode desempenhar o papel de cupido se está no time dos solteiros. Não se surpreenda se uma amizade virar algo mais hoje. Interesses em comum fortalecem a vida a dois.

Peixes

Sextou, Peixes, e a entrada da Lua entra no ponto mais alto do seu Horóscopo garante que vai sobrar energia para correr atrás do reconhecimento que merece. Fica mais fácil identificar as boas oportunidades que cruzarem seu caminho, mas não se esqueça de botar as mãos na massa também. O dia será perfeito para fazer planos para o futuro e para a vida profissional, sem medo de sonhar alto demais. Só evite comentar sobre isso com qualquer um porque nem todo mundo quer o seu bem e agir discretamente pode trazer resultados mais rápidos. Alguém popular ou com boa posição social pode balançar seu coração. É hora de conversar e fazer planos para o futuro com o par.

Áries

Sextou, Áries, e você vai fechar a semana com muito pique para finalizar tudo o que estava pendente. A Lua se muda para Sagitário nesta madrugada e favorece os contatos com pessoas de fora e os planos para uma viagem. Tarefas e projetos feitos em equipe contam com as melhores vibes, por isso, é hora de unir forças com os colegas para finalizar tudo antes de encerrar o expediente. Aproveite para matar a saudade de alguém que está longe ou para curtir um programa mais agitado nesta noite. Se está sonhando com romance, pode se encantar com alguém que mora longe ou que conheceu através de amigos. A vida a dois conta com alto–astral e muita animação.

Touro

A Lua se muda para Sagitário nesta madrugada e destaca as mudanças nesta sexta. Pode se preparar para algumas reviravoltas nos seus planos, seja na vida pessoal ou profissional. A boa notícia é que os astros enviam as melhores vibes para você arrasar no trabalho e até conquistar um novo cargo. É um bom dia para fazer ajustes nos seus projetos para o futuro e encerrar ciclos antes de se envolver em coisas novas. Se anda pensando em mudar o visual, vá em frente. Você tem tudo para colecionar elogios! O desejo promete apimentar os momentos de intimidade. Seu poder de atração fica mais evidente e garante novidades na paquera se ainda está na pista.

Gêmeos

Sextou, e você está com a faca e o queijo na mão para fechar a semana com chave de ouro! A Lua sagitariana vai destacar sua habilidade para lidar com as pessoas e isso pode ser seu maior trunfo hoje. Seus relacionamentos de trabalho também seguem protegidos e pode receber uma proposta de sociedade ou parceria. Analise com carinho! Bom momento para fazer contato com pessoas de longe, planejar uma viagem e matar a saudade dos amigos. A noite reserva momentos divertidos e descontraídos, mas você terá que ser flexível para fisgar aquele contatinho. Pode viver um romance à distância agora. A sintonia com o mozão será visível, mas evite atritos.

Câncer

Com a Lua brilhando em Sagitário nesta madrugada, você pode sentir que o trabalho vai cobrar mais esforço da sua parte nesta sexta, Câncer. Ainda bem que seu lado responsável vem à tona e vai ajudar você a terminar tarefas chatas e rotineiras sem perder a concentração. Mudanças podem agitar o serviço logo cedo e, se tiver que fazer alguns ajustes nos seus compromissos, vá em frente porque tudo indica que serão favoráveis aos seus interesses. A saúde pede alguns cuidados mais tarde. Com tudo isso, a paquera pode ficar meio arrastada, mas há chance de se interessar por alguém que está sempre por perto. A vida a dois fica mais arrastada agora.

Leão

Sextou com força, Leão, e com a Lua iluminando o seu paraíso astral, fica mais fácil expandir seus contatos e convencer as pessoas com as suas ideias. No trabalho, você conta com criatividade e uma boa dose de charme para brilhar em uma reunião com colegas ou clientes. Os relacionamentos contam com a proteção das estrelas logo cedo e pode surgir um convite para uma parceria ou sociedade. A sorte está ao seu lado e pode ser uma boa fazer uma fezinha hoje. Capriche no romantismo e aproveite para surpreender o love, que ficará todo derretido. Pode se preparar para ser o centro das atenções na paquera! Se depender das estrelas, nada vai atrapalhar seus planos.

Virgem

Sextou, bebê, e a Lua em Sagitário avisa que os assuntos que envolvem a família ganham força e podem envolver boa parte da sua atenção. Mas não precisa se preocupar: as vibes são positivas e a família pode até dar uma mãozinha se está procurando emprego ou na hora de cuidar das suas obrigações. No serviço, você pode tirar vantagem do seu bom–senso e da sua disciplina para finalizar as tarefas de rotina. Aproveite para melhorar a relação com o pessoal de casa à noite. Você pode sentir que o namoro e o romance ficam mais parados, mas um programa caseiro deve cair bem. A paquera tem mais chance de dar certo se ainda quer fazer as pazes com um ex.

Libra

Nesta sexta, a Lua brilha em Sagitário e avisa que estará mais interessada em passear, conhecer um lugar novo ou fazer uma viagem rápida para espairecer e se divertir. A sua habilidade para conversar e conhecer gente nova será um grande trunfo na hora de expandir sua rede de contatos, inclusive no trabalho. Tire proveito do seu raciocínio rápido e mostre suas ideias porque algumas delas podem virar realidade se tiver a colaboração de outras pessoas. A noite tem tudo para ser animada na paquera. Um envolvimento passageiro tem boas chances de emplacar e aquecer o seu coração. Seu jeito descontraído e festeiro vai deixar o par ainda mais apaixonado.

Escorpião

Nesta madrugada, a Lua ilumina sua Casa da Fortuna e você vai fechar a semana com ótimas chances de forrar o bolso! No que depender das estrelas, sua grana recebe as melhores energias astrais. Talvez o dinheiro não caia de presente no seu colo, mas seu esforço tem tudo para ser recompensado. Reserve um tempinho para organizar suas coisas e planejar o orçamento para o mês que vem. Se sonha com a casa própria ou quer comprar algo importante para a família, o dia será perfeito para dar o primeiro passo. A possessividade pode crescer no romance, então tente controlar o ciúme. Se quer se dar bem com o crush, não esconda se estiver a fim de algo sério.

Sagitário

Sextou, bebê, e a Lua brilha em seu signo a partir de agora, trazendo uma dose extra de disposição para você cuidar dos próprios interesses. No trabalho, tire proveito das suas qualidades e mostre que é capaz de encontrar soluções criativas para problemas do dia a dia. A sua habilidade para se comunicar e fazer contatos será um grande trunfo na hora de lidar com o público. Deslocamentos rápidos e tudo o que envolve diálogo contam com a proteção das estrelas na parte da manhã. Se tem compromisso, é hora de espantar a rotina no romance. Mas tente lidar melhor com as diferenças se tem compromisso. Seu jeito descontraído promete empolgar o crush.

