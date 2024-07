Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/07/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Os relacionamentos contam com vibes maravilindas pela manhã, mas as transformações no trabalho também estão na ordem do dia, Caprica, e você vai precisar de dedicação para driblar qualquer imprevisto que pintar. Foque sua energia no que precisa ser feito e faça um esforço para cooperar com os colegas, assim, vai receber ajuda quando precisar. Mas nem tudo é perfeito e há risco de briga à noite se não agir com cautela, especialmente se já tem compromisso. Talvez seja difícil vencer as diferenças no romance, mas aposte nas demonstrações de carinho se quer voltar às boas com o mozão. Apesar de um ou outro imprevisto, a paquera tem tudo para engatar.



Aquário

Você começa a semana com muito foco nas tarefas e, se trabalha em casa ou com produtos e serviços para o lar, as chances de sucesso aumentam ainda mais. As parcerias contam com o apoio das estrelas e as tarefas têm mais chance de sucesso se forem divididas com outra pessoa. Você fará o possível para evitar o isolamento e vai buscar companhia em todos os momentos, o que ajuda a movimentar a vida pessoal também. À noite, não deixe as picuinhas com a família se tornarem um problema, Aquário. Você pode descobrir novas maneiras de curtir o mozão, mas driblar o ciúme não será tão fácil. Um ex pode atrapalhar os seus planos se tem um paquera em vista.



Peixes

Segundou com as melhores vibes para você mergulhar nas tarefas e colocar o serviço em dia! Pode até se surpreender com tudo o que vai conseguir realizar agora se mantiver o foco no trabalho, Peixes. Há boas chances de dar um gás nas suas obrigações em casa, mas nada virá sem esforço, então faça a sua parte também. Só tenha cuidado para não se distrair à noite e perder a noção do tempo enquanto está colocando o papo em dia nas redes sociais. Vênus e Urano trocam likes hoje e enviam as melhores energias para a vida amorosa! O amor está no ar, minha consagrada, e tanto a conquista quanto a vida a dois prometem momentos pra lá de perfeitos. Se joga!



Áries

Segundou, meu consagrado, e com o céu sorrindo para os seus interesses, qualquer perrengue ou tarefa que surgir pela frente deve se resolver numa boa logo pela manhã. Aproveite para tirar o máximo da sua capacidade criativa, assim, fica mais fácil se destacar com ideias inspiradoras. As finanças contam com boas energias agora e você pode conquistar algo importante junto com a família ou até dar o primeiro passo na conquista da casa própria! A boa notícia é que você também estará mais envolvente e irresistível, sinal de sucesso na conquista. Romantismo e declaração de amor animam os momentos a dois, mas pegue leve com o excesso de apego.



Touro

Neste início de semana, o trabalho tem tudo para correr numa boa e você pode brilhar em tarefas que pedem bom–senso e praticidade. Pra melhorar ainda mais, Vênus e Urano prometem turbinar a sua habilidade de comunicação e, se apresentar as suas ideias de maneira clara e objetiva, as chances de sucesso aumentam. Você pode curtir a companhia da família, relembrar bons momentos e até se estranhar com o pessoal em alguns momentos à noite, mas tudo se ajeita no final das contas. Com uma dose extra de jogo de cintura e muita lábia, você pode viver um romance relâmpago agora. A dois, reforce os laços e não deixe a família se intrometer demais.



Gêmeos

As finanças contam com a proteção das estrelas logo cedo e você pode receber um dinheiro que não esperava. Só evite comentar sobre a sua boa sorte por enquanto, tá? No trabalho, pode se mostrar mais falante e comunicativo do que o normal, Gêmeos. Se está em busca de um emprego, espalhe a notícia entre os amigos porque eles podem indicar alguma coisa ou distribuir seu currículo por aí. Mas como nem tudo é perfeito, as fofocas podem incomodar mais tarde. Gente invejosa pode se intrometer no seu romance e até jogar areia nos seus planos de conquista, se está só. Ainda bem que você pode resolver tudo isso com uma boa conversa e se dar bem no final.



Câncer

Segundou com as melhores energias para as suas finanças, Câncer, e você pode usar seu sexto sentido para descobrir novas oportunidades de encher o bolso. Foque sua atenção no trabalho e cuide das tarefas de rotina, assim, tudo vai se resolver numa boa. As amizades contam com excelentes energias, mas se alguém próximo pedir dinheiro emprestado, invente uma desculpa e saia de fininho pra não ter problema. É que há risco de prejuízo se não tiver cuidado com a sua grana. Seu lado mais possessivo cresce e pode trazer problemas com o mozão se exagerar na dose. Tá na pista? Dê um passo de cada vez e preste atenção em alguém que os amigos apresentaram.



Leão

Você começa a semana com uma reserva extra de energia para encarar tudo que pintar pela frente e mais um pouco, Leãozinho! Criatividade e foco serão a base para ter sucesso, especialmente no trabalho. Foque no que deseja e faça a sua parte sem desanimar. Mas agir de maneira reservada pode ser uma ótima pedida, assim, você vai comendo pelas beiradas e chega mais longe sem enfrentar a concorrência. Há chance de conhecer gente nova, trocar ideias e fazer amigos. A sua confiança e o seu charme natural ajudam a fisgar o crush ou atrair novos contatinhos, mas diminua um pouco as exigências. O romance fica mais gostoso se deixar as cobranças de lado.



Virgem

Logo cedo, suas ideias estarão fervilhando, minha consagrada. Tudo o que está ligado a viagens ou estudos também conta com vibes positivas e o dia tem tudo para ser animado. A Lua segue destacando sua intuição, sinal de que pode descobrir um segredo, enxergar algo que estavam escondendo de você e até aprender mais sobre assuntos místicos ou religiosos. No trabalho, é hora de agir com cautela e esconder seus planos para afastar gente invejosa. A conquista corre o risco de ficar meio devagar, mas talvez os amigos possam dar uma mãozinha. Seu maior desafio será controlar a insegurança ou a impaciência no romance, mas com bom humor tudo se ajeita.



Libra

Com seu lado ambicioso contando com as melhores vibes pela manhã, você pode conquistar mais coisas na carreira do que tinha imaginado nesta segundona! A dobradinha diplomacia mais boa vontade também ganha destaque e pode ser uma maneira inteligente para lidar com as pessoas e chegar mais longe, inclusive no trabalho. Um clima descontraído com os amigos marca o início da semana, mas nem tudo é festa e o astral muda à noite, com risco até de brigas e discussões, inclusive nas redes sociais. Não deixe que isso atrapalhe a conquista, já que você tem tudo para arrasar se está só. Se quer manter o clima leve e descontraído com o love, faça sua parte também.



Escorpião

Se depender das estrelas, você começa a semana com disposição para mergulhar no trabalho e conquistar qualquer objetivo, Escorpião! Sua ambição vai bater no teto e, se focar nos seus objetivos (um emprego novo, aumento, um presente que deseja há tempos…) nada será capaz de ficar no seu caminho, minha consagrada. É verdade que nem tudo é perfeito e você terá que pegar leve nas críticas à noite pra preservar algumas relações. Não leve qualquer coisinha para o lado pessoal, tá? Vênus e Urano trocam likes hoje e trazem um astral mais descontraído, inclusive nos assuntos amorosos. Quem vive uma paixão à distância ou tem compromisso vai se esbaldar.



Sagitário

A semana começa mais descontraída e animada, Sagita. O céu anuncia boas novas para contatos profissionais e interação com gente de fora, inclusive no trabalho. Com sua curiosidade em alta, você só tem a ganhar se investir em conhecimento. Há sinal de mudanças profundas envolvendo saúde e trabalho a partir de agora, mas você vai sair ganhando no final das contas. À noite, vale a pena dar mais importância à saúde, evitar os exageros envolvendo comida, bebida ou diversão e buscar o equilíbrio. Tá sonhando com um novo amor? Mostre seu lado descontraído para fazer sucesso na conquista. Até a vida a dois fica mais gostosa se reservarem tempo para a diversão.





































