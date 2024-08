Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/08/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (8), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Quer quintar sem tretas e atritos? Então controle o desejo de falar umas verdades e evite julgamentos, cabrinha! Você vai se entrosar melhor com os outros se dobrar o jogo de cintura e medir as palavras logo cedo. A boa notícia é que mudanças astrais positivas vão rolar ainda pela manhã e sua vida profissional será a maior privilegiada. Você vai contar com mais visibilidade na carreira, pode cair nas graças da chefia e até conquistar benefícios, inclusive na parte salarial. As relações pessoais e amorosas também vão ficar mais estimuladas ao longo do dia e um clima de harmonia deve comandar. Se está na pista, os contatinhos podem surpreender e há boas chances de atrair um crush que todas querem pegar.

Aquário

Preocupações com contas e boletos podem mexer com os seus ânimos no início do dia, ainda bem que o astral vai mudar e deve ficar redondinho logo em seguida, minha consagrada! Tudo graças às good news da Lua, que troca de signo e garante que hoje as coisas vão rolar do jeito que você gosta e espera. O trabalho deve fluir com mais facilidade, suas tarefas vão proporcionar realização e seus relacionamentos estarão pra lá de protegidos. Pode aguardar momentos especiais com quem partilha afinidades e também emoções intensas na paixão. Novos contatinhos vão disputar sua companhia nos rolês e você pode conhecer alguém que tem potencial para ser a capa do seu celular. A dois, não vai faltar alegria no convívio com o xodó.

Peixes

Para quintar com boas promessas, ouça os recadinhos das estrelas e evite alimentar falsas ilusões, peixinha! Hoje a recomendação é manter os pés bem firmes na realidade e a anteninha ligada nas oportunidades, pois você pode descobrir boas alternativas de ganhos e lucros. Seus instintos estarão acesos e ajudarão a fazer as melhores escolhas, ainda mais ao lidar com dinheiro. O trabalho deve render mais se nada atrapalhar sua concentração. Se a solidão anda pegando, não vai faltar candidato para mudar essa situação. Sua sensualidade estará um arraso e você tem plenas condições de atrair paixões arrebatadoras, daquelas que brotam da noite para o dia. No romance, pode esperar um período dos mais envolventes na intimidade com o love – os desejos vão arder!

Áries

Há tendência de quintar com uma baita preguiça, mas não se avexe porque os astros vão levantar seu ânimo rapidinho, bebê! A Lua Nova muda de cenário logo cedo e dá sinal verde para você ir atrás dos seus interesses. Além de destacar seu lado sociável e solícito, ela promete ótimas energias em seus contatos, suas amizades e garante que tudo deve rolar de acordo com as suas expectativas. Os colegas estarão mais parceiros e vão ajudar no que for preciso no serviço – uma mão lava a outra! Também será mais fácil faturar e realizar um ideal que há tempos persegue, sem falar que um sonho de amor pode decolar agora. O momento é top para firmar o lance com o crush e a harmonia vai comandar o romance.

Touro

As estrelas deixam o clima meio tenso ao raiar do dia e convém ligar o radar para ficar longe de picuinhas e confusões, consagrada! Há risco de desapontamentos nos assuntos do coração, ma logo o astral fica pianinho e tudo deve fluir numa ótima ainda pela manhã, inclusive com o mozão. Agora, as melhores notícias chegam para os seus interesses profissionais e a Lua libriana vai dar a maior força para você mostrar do que é capaz. Use e abuse dos seus talentos e habilidades para se destacar e não perca uma boa oportunidade de fazer a diferença no ambiente de trabalho, pois a chefia pode premiar sua dedicação. Se está na pista, interesse por coleguinha pode crescer e virar uma paquera gostosa.

Gêmeos

Hoje tem notícia boa, mas também pegadinha e o melhor jeito de liquidar logo a fatura é cair na real, bebê! Isso mesmo, quanto menos expectativa criar, menor é o risco de se decepcionar e o recado vale principalmente para o trabalho e o dindim. Mas se esses setores podem decepcionar, o amor vai ficar pra lá de blindado e grandes novidades devem marcar presença. Quem avisa é a Lua, que hoje migra para o seu paraíso astral e deixa seu charme no ponto. Bora se livrar dos abacaxis e fazer a sua parte no serviço para aproveitar logo as excelentes promessas que chegam para o seu coração. Vai ter chuva de likes nas redes e contatinho querendo te ganhar. Com o xodó, a alegria vai reinar.

Câncer

Netuno embaça o astral no início do dia e talvez não seja tão fácil encarar a realidade. Tretinhas podem rolar por causa de falsas impressões e julgamentos, mas não esquenta, caranguejinha! Esse cenário mudará rapidamente e as coisas vão melhorar cem por cento ainda no período da manhã, tudo graças à Lua. Ela vai mandar vibes especiais para o seu lar e promete realçar o clima de paz com as pessoas do seu convívio, ainda mais os parentes. Boas notícias também devem surgir na carreira e novas funções podem colocar você no caminho da tão sonhada promoção. De quebra, as mudanças vão se refletir no holerite – êba! Relação com o xodó mais acolhedora. Se está só, crush das antigas pode dar as caras.

Leão

Leodivos e leodivas podem quintar às voltas com preocupações, mas o astral vai engrenar em dois palitos! Quem avisa é a Lua, que ingressa em Libra e sorri para Plutão, trazendo energias superpositivas para você dar um show de graça, talento e criatividade. Boas ideias devem jorrar no trabalho, os contatos vão ficar protegidos e será mais fácil partilhar seus planos e projetos com os outros. Se lida com comércio, comunicações ou desempenha atividades junto ao público, há tendência de sair na frente e você tem tudo para progredir. Agora, é na paixão que as melhores promessas podem virar realidade e são nítidas as chances de encontrar alguém que também está a fim de se amarrar. Confie em seus encantos e boa lábia para conquistar.

Virgem

Olha, meu cristalzinho, o astral pode estar confuso ao amanhecer e perrengues não estão descartados, mas não esquenta nem bota caraminhola na cabeça porque tudo deve mudar e melhorar. A Lua começa a se movimentar em sua Casa da Fortuna e troca ótimas energias com Plutão, anunciando um período perfeito para você se destacar no serviço e incrementar seus ganhos. Aproveite para correr atrás dos seus interesses financeiros e não adie atividades que quer colocar em ação no trabalho, pois o momento é propício para o seu progresso. A vida amorosa e a relação a dois podem ficar à mercê de contratempos logo cedo, mas ganham bons estímulos no decorrer do dia. Se está free, presta atenção: um coleguinha pode despertar atração.

Libra

Ansiosa por novidades e boas vibes, minha consagrada? Hoje tem e se depender das mudanças astrais, você vai quintar em companhia da sorte! A Lua desembarca no seu signo às 6h31 da manhã e, além de acentuar suas qualidades, também traz excelentes perspectivas de progresso profissional e material. O sucesso deve bater à sua porta e o dindim virá para a carteira, agora, as melhores promessas devem rolar na paixão e você vai dar um show de carisma, simpatia e sensibilidade. Se está na solteirice e quer encontrar o crush dos sonhos, bora caprichar no look e desfilar seu charme por aí: você pode para fisgar um peixão na pista! O romance ganha ares mais descontraídos e a harmonia será total com o xodó.

Escorpião

Olha lá, meu compadre, minha comadre, hoje o clima pode ficar um tanto instável e a recomendação é ir devagar com o andor. Logo cedo, Netuno traz tendência à ilusões e os assuntos do coração podem decepcionar, portanto, maneire nas expectativas e não espere muito dos contatinhos Também convém agir com discrição, não se expor demais e dedicar mais atenção ao próprio bemestar. Faça apenas o que já está programado e procure investir seu tempo e sua energia em coisas que te ajudem a relaxar. Atividades e trabalhos individuais e que possam ser feitos com tranquilidade serão as melhores opções. Ao longo do período, a relação a dois vai pedir mais privacidade e chamego – valorize os laços e os atos de amor e carinho com o love.

Sagitário

Quintou bem quintado com novidades da Lua, que muda de signo logo cedo e esparrama vibes superpositivas em seu Horóscopo. Ela será uma grande aliada das suas esperanças e revela que o período será topzera para você se destacar em grupos, equipes e atividades junto ao público. Também vai fazer seu lado sociável, cativante e extrovertido brilhar ainda mais, portanto, pode esperar enxurrada de likes nas redes. Os contatos e amizades devem reservar momentos especiais e quem completa o cenário glorioso é Plutão, que empodera seu dom para se expressar, convencer e arrasar. O sucesso deve se pleno na paquera, mas se você já está de olho em alguém, vai com tudo porque a hora de abrir o coração é agora!

