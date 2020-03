Igrejas podem abrir para fieis rezarem, diz novo decreto de atividades essenciais

Priscilla Porangaba, com informações do O Globo

O presidente Jair Bolsonaro editou decreto incluindo as atividades religiosas na lista de setores essenciais durante o estado de calamidade.

Segundo o decreto, o funcionamento das igrejas ou comunidades religiosas fica regulado pelas normas editadas pelo Ministério da Saúde.

Em recomendação, o ministério indicou que deveriam ser suspensos os cultos ou missas para evitar aglomerações de pessoas. Com a inclusão no decreto, as atividades religiosas asseguram o direito de funcionamento ainda de que maneira restrita para evitar a disseminação do novo coronavírus.

No sábado, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, havia declarado que a recomendação para que se evitasse aglomerações incluía igrejas e cultos.

Gabbardo esclareceu que essa recomendação não impedia as igrejas de ficarem abertas, as igrejas podem ficar abertas para as pessoas rezarem. “A nossa recomendação é que não se façam nem missas, nem cultos, para que não haja aglomeração de pessoas”,disse o secretário-executivo.

O novo decreto incluiu ainda as lotéricas como atividade essencial. O mesmo texto detalha áreas do setor financeiro e produtivo que também são consideradas essenciais.

