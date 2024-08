IML conclui liberação dos corpos de vítimas de acidente aéreo em Vinhedo

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo concluiu, nesta sexta-feira (16/8), a liberação dos corpos das 62 vítimas do acidente do voo 2283 da Voepass, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (9).

A identificação de todas as vítimas foi concluída nesta quinta-feira (15), e apenas seis corpos faltavam para serem liberados às famílias, sendo entregues somente hoje, dia em que o acidente marca uma semana.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), cerca de 40 profissionais, entre médicos e equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia, trabalharam com apoio da Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt na identificação das vítimas.

“Nos últimos dias não medimos esforços para a identificação e posteriormente a liberação dos corpos aos familiares”, afirmou Claudinei Salomão, superintendente da Polícia Técnico-Científica.

