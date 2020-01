INSS da 26 de Agosto está fechado por falta de luz

A agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), da rua 26 de Agosto com 14 de Julho, está fechada nesta quarta-feira (22) por falta de luz. Sem saber, alguns populares procuraram o local para atendimento nas primeiras horas e foram impedidos de entrar.

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, aproximadamente 10 pessoas chegaram ao local às 7h, e foram impedidas de entrar, mesmo com a chuva que atingiu a capital. O motivo que alegavam, inicialmente, era que o “sistema estava fora do ar”. Uma leitora que preferiu não se identificar manifestou sua revolta diante do fato. “Ali tinham pessoas com algum tipo de limitação, expostas a chuva, mas não deixaram entrar nem para protegê-las”, disse. Na foto abaixo, algumas pessoas que aguardavam atendimento nesta manhã.

O JD1 entrou em contato com a assessoria e, segundo eles, os atendimentos foram transferidos para a gerência, que fica no prédio do outro lado da rua [26 de Agosto]. Eles confirmaram o fato de ter impedido a entrada das pessoas pela falta de luz e reforçaram que todos os que tinham atendimento agendado, seriam atendidos na gerência.

O INSS oferece 96 tipos de atendimentos, sendo quase todos eles agendados. Os que precisarem de atendimento sem agendamento prévio deverão aguardar o problema de falta de energia ser solucionado.

Em contato com a Energisa, a concessionária informou que uma equipe já trabalha na manutenção da rede elétrica do local. A previsão que é o fornecimento de energia seja restabelecido as 15h.

