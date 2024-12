INSS fecha no fim de ano, mas Central 135 e App seguem ativos

As agências do INSS estarão fechadas nos dias 25 de dezembro, feriado de Natal, e 1º de janeiro, dia da Confraternização Universal. Nos outros dias da semana, incluindo 24 e 31 de dezembro, o atendimento será realizado até as 14h ou conforme o horário habitual de cada unidade.

A Central de Atendimento 135 funcionará normalmente para atendimento eletrônico 24h, todos os dias, mas o serviço de atendimento humano estará indisponível nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o atendimento humano ocorrerá das 7h às 18h. O horário regular da Central é das 7h às 22h, de segunda a sábado.

Para facilitar o acesso aos serviços, os cidadãos também podem utilizar o Meu INSS, disponível no site gov.br/meuinss ou no aplicativo para celular, para realizar solicitações de benefícios, emitir documentos e acessar extratos, sem necessidade de comparecer a uma agência.

