Campanha 'Adote um Filhote' é lançado pelo Instituto Arara Azul

O Instituto Arara Azul, lançou nesta terça-feira (28), a campanha ‘Adote um Filhote’, como um ato de homenagem durante o mês de reprodução das Araras Canindés, símbolo de Campo Grande.

Porém nesse ano a temporada de novos filhotes pode ser diferente para quem deseja contribuir de forma mais efetiva com a causa ambiental, pois a campanha “Adote um Filhote”, possibilitará a adoção simbólica de um filhote de arara-Canindé em ninhos monitorados pelo instituto.

A iniciativa tem o objetivo de apoiar a continuidade dos trabalhos do Projeto Aves Urbana-Araras na Cidade, que desde 2012 estuda a biologia e as relações ecológicas da arara-canindé com o desenvolvimento da Capital, auxiliando na conservação da biodiversidade.

De julho a janeiro, a equipe técnica do Instituto Arara Azul realiza monitoramentos semanais dos ninhos. São 249 ninhos em área urbana de Campo Grande cadastrados até o final do período reprodutivo de 2019, dos quais 194 foram monitorados pelos biólogos. No último ciclo foram contabilizados 300 ovos, dos quais 130 filhotes sobreviveram. Eles são pesados, medidos e fotografados e, antes de voarem, são anilhados, nanochipados e têm material biológico coletado para exames sanitários e análise de DNA.

A presidente do Instituto Arara Azul, a bióloga dra. Neiva Guedes, explica que o trabalho da equipe técnica tem crescido com o aumento de ninhos cadastrados. Além disso, ao longo dos anos, outras espécies estão ocupando os ninhos das araras-canindé, como maracanã-de-cara-amarela, periquitos, tucanos, corujas e araras híbridas (cruzamento de arara-canindé com arara-vermelha), todas sendo monitoradas. “Tem sido um desafio considerando que o subsídio para a execução do projeto depende do apoio de pessoas e empresas. Por isso, criamos a campanha para auxiliar no apoio e continuidade do Projeto Aves Urbanas-Araras na Cidade”, contextualiza.

Ao apadrinhar uma ararinha, o beneficiário poderá batizar o filhote com um nome de sua preferência e acompanhar o seu desenvolvimento, por meio de informações do projeto de pesquisa. A adoção terá vigência de um ano, período em que o filhote estará pronto para voar na natureza. “Inicialmente, os padrinhos ou madrinhas passarão por uma breve capacitação e receberão um certificado de adoção do Instituto Arara Azul, com o número do ninho e o nome do afilhado, além de uma foto da ave no ninho, registrada pela equipe. Também poderão visitar o filhote adotado e conhecer de perto o trabalho de campo realizado pelos biólogos do instituto. Ao final, o padrinho ainda receberá um relatório com os monitoramentos realizados, sucessos alcançados e entre outras informações do filhote”, explica a diretora executiva do Instituto Arara Azul, Eliza Mense.

Para participar apadrinhando um filhote, o interessado deverá realizar uma doação financeira à organização. Mais detalhes sobre as políticas da campanha, basta entrar em contato com o Instituto Arara Azul, pelo telefone (67) 3222-1205 ou [email protected] O centro de sustentabilidade do Instituto Arara Azul está situado na R. Klaus Sthurk, 106 - Jardim Mansur, em Campo Grande.

Para conhecer todos os projetos desenvolvidos pela organização acesse: www.institutoararaazul.org.br.

