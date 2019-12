Investigadora se torna campeã no ciclismo

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

A investigadora da Polícia Civil e atleta, Sueli Marques, subiu ao pódio mais uma vez nesse domingo (1º) na Premiação Anual de Ciclismo por ficar em 1º lugar em 4 categorias diferentes.

As modalidades competidas pela atleta são, Ciclismo de Estrada, Resistência, Meio Fundo e Ranking Speed.

A investigadora e atleta coleciona mais de 300 premiações, entre medalhas e troféus e em sua grande maioria subiu ao pódio. Há pouco mais de dois anos, se consagrou Campeã Estadual em Resistência, Campeã Estadual em Meio Fundo, Campeã Estadual em Contra Relógio Individual e Campeã do Ranking Speed e a terceira colocada na categoria XCO de Moutain Bike.

Sueli contou um pouco de sua trajetória dentro do esporte. “Eu corria há quase dez anos, aí em 2016 eu me machuquei, rompi ligamentos do pé direito e tive que ficar fora das competições, mas como não queria parar, comecei a pedalar e quando vi já estava competindo”, recorda.

