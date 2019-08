Itaporã recebe prova de ciclismo que vale ponto para ranking estadual

Associação de Ciclismo de Itapiorã se prepara para edição deste ano do Marathon Pedra Bonita, que será realizada no dia 11 de agosto.

As largada e chegada ocorrem no mesmo lugar do ano passado, no Parque de Exposições da cidade, o que muda são muitos dos trechos da prova, que terá as categorias pró (com 70km), sport (com 51km) e turismo (com 23km).

A prova será válida pelo ranking estadual de MTB maratona com pontuação classe 1, sob supervisão da Federação MS de Ciclismo.

Como será realizado no Dia dos Pais, os organizadores estão preparando várias atividades em família no espaço da largada/chegada da prova, aberto a todos que quiserem conhecer o esporte, com almoço individual por 25 reais e ainda brinquedos gratuitos para crianças, "competição" kids e muitas outras atrações.

A inscrição para a competição custa R$ 70 e é realizada no site da ACI, com opção do valor ser depositado até a sexta-feira (09) ou entregue em mãos no local do evento, e inclui medalha de participação, medalha para os cinco primeiros de cada categoria, placa de identificação, almoço, café da manhã, pontos de apoio com água, frutas e doces e apoio médico.

Outras informações pelo telefone (67) 9 9816-6020.

