Com investimentos, Rocha acredita na valorização do esporte

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Prof. João Rocha, voltou a defender, durante a sessão da ultima quinta-feira (4), a valorização de atletas e técnicos da cidade. Ele falou durante o anúncio do investimento de mais de R$ 31,4 milhões no desporto local, que isso deve alavancar mais de 30 obras em todas as regiões da cidade voltadas para esporte e lazer.

“Que possamos, também, investir nos recursos humanos para que trabalhem com esses equipamentos, essas ferramentas. Temos atletas com grande potencial, além de professores, técnicos e treinadores capacitados”, disse o presidente da Câmara.

“Começamos ter uma infraestrutura que é muito importante, mas precisamos investir nos profissionais, homens e mulheres que se capacitaram e estão lá no dia a dia se doando, mas que também precisam sustentar suas famílias. Precisam receber de uma forma, não melhor que outros, mas na proporção da qualidade do serviço que prestam”, acrescentou.

O anúncio do pacote de investimentos foi feito com a presença do prefeito da capital, Marquinhos Trad, e secretários. Na lista constam reformas de parques, praças e instalações de academias ao ar livre, atendendo a várias solicitações feitas pelos vereadores.

O esporte, como ferramenta social e promoção da saúde, atuando na parte de prevenção, também foi enfatizado pelo vereador, em seu discurso enfatizou as parcerias em benefício da cidade. “Esse anúncio das obras representa uma prestação de contas aos vereadores que aprovaram os projetos. Temos, hoje, um entendimento harmonioso com independência e um novo perfume na cidade, o do otimismo”, disse.

Também na Câmara, o diretor da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, citou algumas das obras consideradas as mais importantes, que são a reforma completa do Centro Olímpico da Vila Nasser, com investimento de R$ 400 mil, e a reforma do Parque do Sóter, que custará R$ 755 mil. Outra obra que merece destaque, segundo Terra, é a da praça do Jardim Noroeste (projeto de 2011 que estava parado), orçada em R$ 5,7 milhões. A previsão é que ela seja finalizada até o final de 2020. O complexo aquático das Moreninhas (Parque Jacques da Luz) também passará por reforma completa – no valor de R$ 1 milhão.

Deixe seu Comentário

Leia Também