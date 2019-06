Cidade do Terror e Leonardo voltam à capital; veja a agenda do fim de semana

Está de volta a Campo Grande o primeiro complexo de entretenimento dedicado ao medo, do país, “Cidade do Terror”. Com mais de 3 mil m² simulando uma cidade assombrada, o evento tem quatro cenários de arrepiar. A atração estará disponível a partir desta sexta-feira (28), no Shopping Bosque dos Ipês.

Nesta sexta-feira também continuam as programações juninas com as festas caipiras. Na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, a “festança” será animada pelos músicos Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro, abrindo o evento que será abrilhantado pela “Dama do Rasqueado, a Delinha. O evento começa as 17 horas e a entrada é gratuita. O “arraiá” continua também na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, com a banda Eco do Pantanal, clique aqui e saiba mais .

O cantor Leonardo volta à capital com seu show "Canto, Bebo e Choro". Desta vez ele traz 18 “modões” apaixonados do ritmo sertanejo, que foram gravados originalmente por outros grandes artistas do gênero, com músicas que fazem parte da trajetória da vida do artista e que ele ama cantar.

O espetáculo terá a companhia dos convidados Trio Parada Dura e de Valéria Barros. O evento vai acontecer neste sábado (29), no Ondara Buffet. Mais informações clique neste link .

Em alusão ao mês do Orgulho LGBT, a Casa Satine realiza o 4º Sarau do Orgulho LGBT a partir das 16 horas deste sábado, na Praça Cuiabá. O evento será animado por diversos Djs das noites campo-grandense, atrações musicais e performances. Clique aqui e saiba mais .

Para o domingo, separamos algumas opções para a família, vamos começar com o 2º Domincão Junino no Bosque, para você e sua família curtir a “festança” com o pet. Os organizadores prepararam diversas atrações para tornar o dia ainda mais especial. Clique aqui e saiba como participar .

Há também opção de aventura, uma das trilhas mais fascinantes de nossa capital, com um misto histórico e biodiversidade, onde podemos contemplar uma parte da linda APA do Ceroula, a Trilha na Usina Abandonada do Ceroula. Clique aqui para mais informações .

A quem preferir, tem a Trilha do Morro do Ernesto, que passa pelas corredeiras e cachoeira da Fazenda Córrego Limpo, trilha moderada com destino ao topo do Morro do Ernesto (cerca de 2 km). Clique aqui e saiba mais .

O JD1 Notícias deseja a você um ótimo final de semana.

