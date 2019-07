Costa Rica recebe campeonato mundial de ciclismo

Pela primeira vez o Brasil é qualificado para receber um campeonato mundial de ciclismo. O Mundial de MBT 24 Horas Solo acontece em Costa Rica nos próximos dias 27 e 28 de julho. O município, distante 380 km de Campo Grande (MS), já sediou uma etapa do brasileiro de MTB e foi palco do evento promocional de ciclismo Brasil Ride 24 Horas.

Localizada na região turística Cerrado Pantanal, rica em belezas naturais, Costa Rica se prepara para ser um polo de turismo no Estado. Os visitantes e amantes do ciclismo que participarem de competições nacionais e internacionais na região poderão desfrutar do ecoturismo, da observação de pássaros (birdwatching) e de atividades de esporte de aventura.

Também empenhada em construir um legado para o esporte no país, incentivar jovens atletas e ser referência para treinamento de profissionais, o município montou um complexo esportivo com pista de pump track, fundamental para ajudar na base do esporte. Também foram construídas duas pistas de cross country (XC) para o circuito do Mundial, com extensão de 21 km.

Segundo Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, para Mato Grosso do Sul é muito significativo sediar um evento como este. “Ser o primeiro Estado a sediar uma competição de ciclismo internacional é muito importante para nós. É louvável o empenho de Costa Rica na captação deste grande evento, que traz um público muito qualificado. O esporte é, de fato, um gerador de fluxo turístico, pois recebemos não só os esportistas, mas suas famílias, amigos e toda a organização do evento”, ressalta.

O Mundial de MBT 24 Horas Solo é realizado pela Roma Sports MKT (marca Brasil Ride), em parceria com a prefeitura de Costa Rica e a Fundação de Turismo de MS. A WEMBO (World Endurance Mountain Bike Organization) é a detentora dos direitos do Mundial de 24h MTB, que já está em sua 17ª edição. Antes da competição no Brasil em 2019, a Escócia foi o país que recebeu o Mundial.

