Ana Gabriela levou medalha de bronze em ciclismo nos Jogos Escolares

Ana Gabriela Nogueira, 16 anos, trouxe para Mato Grosso do Sul a medalha de bronze no ciclismo nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) 2019. A prova aconteceu na sexta-feira (29) em Blumenau, SC.

Ana competiu na modalidade de estrada individual, onde as atletas pedalam por 35 minutos e dão mais uma volta, e teve o tempo de 35 minutos, 17 segundos e 960 milésimos.

A aluna-atleta explicou a importância dessa conquista após ter fraturado o cotovelo esquerdo nesse ano. “Essa é uma vitória muito grande para mim. Tive de lutar muito para estar em Blumenau. O bronze foi a volta por cima e eu fico muito orgulhosa de mim mesma. Sem dúvida, foi uma experiência indescritível” relatou.

A medalha não foi a primeira de Ana, que ganhou bronze na prova de resistência do Campeonato Brasileiro de 2016 e campeã em 2017. Ainda em 2017 se tornou tetracampeã estadual, estrada e mountain bike, e recebeu o prêmio Ubyratan Leite de Arrud da premiação da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O pai de Gabriela relatou emocionado a dedicação de sua filha. “A medalha nos Escolares já era sonhada. Quando viemos para cá, o objetivo em mente era subir pelo menos uma vez ao pódio. Foi de bronze, mas tem um valor enorme para a gente, porque só nós, que acompanhamos a rotina, sabemos as dificuldades da atleta, principalmente em conciliar estudo e treinamentos, além da superação da fratura” disse.

A delegação do MS contou com o apoio do Governo do Estado, através da Fundesporte.

