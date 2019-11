Equipe de futsal indígena de MS participa de jogos nacionais

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

Uma equipe indígena de futsal feminino da Escola Municipal Guarani Kaiowá, do município de Amambai, vai competir pela segunda vez na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) na cidade de Blumenau, Santa Catarina.

O JEJ é o maior torneio esportivo escolar do país.

As nove atletas são da etnia guarani-kaiowá, têm entre 12 a 14 anos e se tornaram o orgulho para o seu povo. Elas foram campeãs das fases estaduais e agora vão para Blumenau representar o MS.

A primeira vez que participaram da etapa nacional foi em 2016, quando os jogos aconteceram na cidade de João Pessoa, Paraíba. A equipe tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, através da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Samorio também afirmou que o diferencial da equipe é a habilidade individual de cada uma delas, que têm facilidade em driblar, além de “venderem caro” uma derrota. As meninas são conhecidas por se destacarem com suas pinturas corporais, reforçando sua cultura.

Nas competições, o time tem uma estratégia de ouro para não adivinharem o que falam, utilizando somente a língua guarani na comunicação entre técnico e atletas.

Além de representarem o nosso estado, a viagem será uma experiência enriquecedora para as jogadoras “Algumas nunca saíram do Estado, então é uma oportunidade para elas viajarem, conhecer novos lugares, pessoas. Será uma experiência ímpar. Não posso deixar de falar sobre a Fundesporte, agradecer pela oportunidade que proporciona aos jovens de saírem da comunidade, participarem dos Jogos, dos hotéis. Será a primeira vez que ficam em um hotel”

Por questões pessoais, o técnico Samorio não poderá ir a Blumenau, em seu lugar, Iridio Carmona irá comandar a equipe.

Ele reforça a importância da última vez que foram que as nacionais. “Agora, estamos melhor preparados. Nossa expectativa é grande, ganhar e fazer o melhor. Estamos ansiosos, nervosos, mas é normal. No fim, vai dar tudo certo”.

